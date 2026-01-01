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Фильмография
Оги Дьюк
Augie Duke
Киноафиша
Персоны
Оги Дьюк
Оги Дьюк
Augie Duke
Дата рождения
4 февраля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Взломано: Двусмысленная игра слов – ярость, подпитанная кармой
(2025)
6.7
Весна
(2014)
6.4
Кошмары лунного сада
(2022)
Фильмография Оги Дьюк
6.8
Взломано: Двусмысленная игра слов – ярость, подпитанная кармой
Hacked: A Double Entendre of Rage Fueled Karma
комедия, ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
4.2
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Trinket Box
мистика, ужасы
2023, США
Рецензия
6.4
Кошмары лунного сада
Moon Garden
драма, фэнтези, ужасы
2022, США
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3.3
Проклятие крови
Blood Craft
ужасы
2019, США
Смотреть трейлер
3.3
Идеальные каникулы
A Perfect Vacation
ужасы, триллер, боевик
2015, США
6.7
Весна
Spring
ужасы, мелодрама, фантастика
2014, США
4.5
Плохие дети отправляются в ад
Bad Kids Go to Hell
триллер, детектив, комедия
2012, США
Смотреть трейлер
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