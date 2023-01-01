Воскресенье, проклятое воскресенье, 1971

Апатию, охватившую английское общество в начале 70-х годов, Джон Шлезингер тонко отразил в своем фильме 1971 года «Воскресенье, проклятое воскресенье», который можно воспринимать как метафорическую картину горького пробуждения после бума 60-х, когда англичане вдруг увидели, что живут в захудалой стране, где люди согласны даже на «половину куска». Фильм повествует об одной неделе из жизни респектабельного пожилого доктора и интеллигентной женщины средних лет, которые не только пользуются одной телефонной службой, но и, как выясняется, делят одного любовника - амбициозного молодого изобретателя, в конце концов бросающего их обоих и уезжающего в Америку в поисках лучшей жизни.