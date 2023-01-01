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Воскресенье, проклятое воскресенье Воскресенье, проклятое воскресенье
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Sunday Bloody Sunday

Воскресенье, проклятое воскресенье, 1971

1971 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Апатию, охватившую английское общество в начале 70-х годов, Джон Шлезингер тонко отразил в своем фильме 1971 года «Воскресенье, проклятое воскресенье», который можно воспринимать как метафорическую картину горького пробуждения после бума 60-х, когда англичане вдруг увидели, что живут в захудалой стране, где люди согласны даже на «половину куска». Фильм повествует об одной неделе из жизни респектабельного пожилого доктора и интеллигентной женщины средних лет, которые не только пользуются одной телефонной службой, но и, как выясняется, делят одного любовника - амбициозного молодого изобретателя, в конце концов бросающего их обоих и уезжающего в Америку в поисках лучшей жизни.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1971
Возраст 18+
Режиссер
Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
В ролях
Питер Финч
Питер Финч
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Тони Бриттон
Бесси Лав
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воскресенье, проклятое воскресенье 6 постеров
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Вызов
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