Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Воскресенье, проклятое воскресенье
Воскресенье, проклятое воскресенье, 1971: актеры и роли
Воскресенье, проклятое воскресенье, 1971: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Шлезингер
John Schlesinger
В ролях
Питер Финч
Peter Finch
Гленда Джексон
Glenda Jackson
Пегги Эшкрофт
Peggy Ashcroft
Тони Бриттон
Tony Britton
Бесси Лав
Вивиан Пиклз
Vivian Pickles
Ричард Пирсон
Richard Pearson
Caroline Blakiston
Джон Финч
Jon Finch
Ричард Лонкрэйн
Ники Арриги
Доналд Самптер
Donald Sumpter
Дэниел Дэй-Льюис
Daniel Day-Lewis
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
«Поднятие уровня в одиночку» осталось позади: новое аниме Netflix уже набрало 96% у критиков на Rotten Tomatoes и порвало чарты
Соскучились по Юре Борисову? В новом фильме у него главная роль, для которой пришлось «отрастить волосы» (фото)
Рейтинг выше 8 — это вам не шутки: 8 действительно классных сериалов с сериями не длиннее 30 минут
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667