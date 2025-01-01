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Киноафиша Фильмы Воскресенье, проклятое воскресенье Воскресенье, проклятое воскресенье, 1971: актеры и роли

Воскресенье, проклятое воскресенье, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Шлезингер Джон Шлезингер John Schlesinger
В ролях
Питер Финч Питер Финч Peter Finch Гленда Джексон Гленда Джексон Glenda Jackson Пегги Эшкрофт Пегги Эшкрофт Peggy Ashcroft Тони Бриттон Tony Britton Бесси Лав Вивиан Пиклз Vivian Pickles Ричард Пирсон Richard Pearson Caroline Blakiston Джон Финч Jon Finch Ричард Лонкрэйн Ники Арриги Доналд Самптер Donald Sumpter Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis
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