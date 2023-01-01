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Grand Canyon

Большой каньон, 1991

1991 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

У любого человека есть свой ангел-хранитель. И совсем необязательно, что в нужный момент он явится в образе сверхъестественного крылатого существа. Им вполне может оказаться обыкновенная женщина в бейсболке, в последнюю секунду оттащившая тебя от проносящегося перед твоим носом автобуса. Или чернокожий автомеханик, рискнувший своей жизнью и закрывший тебя своей грудью от жаждущей крови вооруженной шпаны. Или близкий друг, который не даст сойти с ума после того, как омерзительный грабитель-наркоман подстрелил тебя и практически сделал инвалидом. Люди и их спасители мистическим образом связаны между собой. И, возможно, ты сам уже избран хранителем человека, которого еще не знаешь…

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1991
Возраст 18+
Режиссер
Лоуренс Кэздан
В ролях
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Стив Мартин
Стив Мартин
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большой каньон 3 постера
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