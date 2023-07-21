Большой каньон, 1991

У любого человека есть свой ангел-хранитель. И совсем необязательно, что в нужный момент он явится в образе сверхъестественного крылатого существа. Им вполне может оказаться обыкновенная женщина в бейсболке, в последнюю секунду оттащившая тебя от проносящегося перед твоим носом автобуса. Или чернокожий автомеханик, рискнувший своей жизнью и закрывший тебя своей грудью от жаждущей крови вооруженной шпаны. Или близкий друг, который не даст сойти с ума после того, как омерзительный грабитель-наркоман подстрелил тебя и практически сделал инвалидом. Люди и их спасители мистическим образом связаны между собой. И, возможно, ты сам уже избран хранителем человека, которого еще не знаешь…