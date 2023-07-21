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Постер фильма Большой каньон
6.9
Киноафиша Фильмы Большой каньон
6.9

Большой каньон

, 1991
Grand Canyon
США / криминал, драма / 18+
Постер фильма Большой каньон
6.9

О фильме

У любого человека есть свой ангел-хранитель. И совсем необязательно, что в нужный момент он явится в образе сверхъестественного крылатого существа. Им вполне может оказаться обыкновенная женщина в бейсболке, в последнюю секунду оттащившая тебя от проносящегося перед твоим носом автобуса. Или чернокожий автомеханик, рискнувший своей жизнью и закрывший тебя своей грудью от жаждущей крови вооруженной шпаны. Или близкий друг, который не даст сойти с ума после того, как омерзительный грабитель-наркоман подстрелил тебя и практически сделал инвалидом. Люди и их спасители мистическим образом связаны между собой. И, возможно, ты сам уже избран хранителем человека, которого еще не знаешь…

В ролях

Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Simon
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Mack
Стив Мартин
Стив Мартин
Дэвис
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Claire
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Dee
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Jane
Джереми Систо
Джереми Систо
Roberto
Тина Лиффорд
Deborah
К. Тодд Фримэн
Брэнском Ричмонд
Брэнском Ричмонд
Бэйзил Уоллес
Джек Келер
Режиссер Лоуренс Кэздан
Сценарист Лоуренс Кэздан, Мег Кэздан
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 25 декабря 1991
Дата выхода
8 апреля 1992 Германия 12
25 декабря 1991 США R
Сборы в мире $40 991 329
Производство 20th Century Fox
Другие названия
Grand Canyon, El corazón de la ciudad, Au coeur de la ville, Grand Canyon - A város szíve, Grand Canyon - Ansiedad de una generación, Grand Canyon - Elämää kaupungissa, Grand Canyon - i storbyens hjerte, Grand Canyon - Il cuore della città, Grand Canyon - Im Herzen der Stadt, Grand Canyon - som livet självt, Grand Canyon (El alma de la ciudad), Grand Canyon: Ansiedade de uma Geração, Grand Canyon: En el corazón de la ciudad, Le coeur de la cité, O Coração da Cidade, Şehrin Kalbi, Veliki Kanjon, Wielki Kanion, Большой каньон, Великий каньйон, わが街（1991）, 大峽谷, 患难之交

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 21 июля 2023

Отзывы о фильме

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