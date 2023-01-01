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Южный ветер 2
Juzni vetar 2: Ubrzanje
Южный ветер 2, 2021
2021 / Сербия
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
криминал
драма
триллер
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
2 часа 7 минут
Год выпуска
2021
Возраст
18+
Режиссер
Милош Аврамович
В ролях
Милош Бикович
Миодраг Радоньич
Мики Манойлович
Александар Берчек
Йована Стоилькович
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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