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Фильмография
Мариан Вулев
Marian Valev
Киноафиша
Персоны
Мариан Вулев
Мариан Вулев
Marian Valev
Дата рождения
30 октября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Варна, Болгария
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Южный ветер 2
(2021)
6.0
Ятаган
(2020)
5.7
Чалга
(2023)
Фильмография Мариан Вулев
5.7
Чалга
Chalga
драма
2023, Болгария
6.3
Южный ветер 2
Juzni vetar 2: Ubrzanje
криминал, драма, триллер
2021, Сербия
6
Ятаган
Yatagan
комедия
2020, Болгария
Смотреть трейлер
3
Во имя короля 3
In the Name of the King: The Last Mission
боевик, приключения, фэнтези
2014, Канада
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
3.7
Код доступа «София»
Sofia
боевик, триллер
2011, США
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