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Киноафиша Новости В производство запущена экранизация фэнтезийного романа Павла Бажова «Хозяйка Медной горы»

В производство запущена экранизация фэнтезийного романа Павла Бажова «Хозяйка Медной горы»

26 июня 2023 14:51
В производство запущена экранизация фэнтезийного романа Павла Бажова «Хозяйка Медной горы»

Создатели намерены сохранить в фильме дух первоисточника.

Стало известно, что знаменитый роман Павла Бажова «Хозяйка Медной горы» получит адаптацию в формате семейного фильма. Права на экранизацию приобрела продюсерская компания «Марс Медиа». Сейчас уже активно идет написание сценария. Если все будет продвигаться по графику, то производство стартует в следующем году.

В центре сюжета — юная барская дочка Катя, влюбившаяся в обыкновенного камнереза Данилу. Надеясь задобрить отца и получить его благословение на неравный брак, девушка уговаривает избранника пойти на сделку с Хозяйкой Медной горы — могущественной владычицей местных земель. Послушавшись Катю, Данила в итоге бесследно исчезает. После этого Катя решает самостоятельно отыскать любимого. Главной героине придется встретиться с различными магическими существами и пережить массу приключений. Также ей предстоит узнать тайну своего рождения.

Адаптацией литературного первоисточника занимается Екатерина Мавроматис — автор сериалов «Ваша честь» и «Русалки», а также фильмов «Мира» и «Пальма». По словам сценаристки, ее главная задача — сохранить дух оригинальной истории.

В продюсерскую команду также вошли Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Нарек Мартиросян. Имя режиссера еще не оглашено.

Фото: culture.ru
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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