Никто не понял, зачем Саурон взял в руки кинжал в прологе — а это важно: вот, что не показали в фильме

«Сериал — с медицинской точки зрения — безграмотный»: психиатр объяснил, почему Меглин из «Метода» не смог бы расследовать ни одного дела

«Хитрил, мутил, ныл, крысил»: зрители назвали 5 раздражающих персонажей из сериалов — досталось не только Антону из «Урока»

В Литве тоже сняли «Интернов» — и это точно не копия: посмотрите, как у них выглядит доктор Быков

«Буканьерки» на финишной прямой — запишите даты выхода последних серий 2 сезона: развязку пропускать нельзя

Мама — анархия, дедушка — Чарли Чаплин: внучка великого комика станет главной звездой «Аватара 3», и мы выяснили, что с ней станет в финале

После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс

В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером

Смотрели «Мимино», а замечали этот ляп? Забавная ошибка сразу бросается в глаза — но в фильме ее все равно оставили

Толя Полено из «Букиных» оказался заядлым анимешником: в топ-3 нет «Поднятия уровня» с «Ван-Пис», зато есть магия, мускулы и «рыдательные» драмы