Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мин Чжан
Ming Zhang
Киноафиша
Персоны
Мин Чжан
Мин Чжан
Ming Zhang
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.9
Побег из страны роботов
(2023)
6.8
Побег из волшебного измерения
(2026)
Фильмография Мин Чжан
6.8
Побег из волшебного измерения
Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
Смотреть трейлер
6.9
Побег из страны роботов
Boonie Bears: Guardian Code
анимация
2023, Китай
Смотреть трейлер
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