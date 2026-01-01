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Чэньлу Цзя
Чэньлу Цзя Chenlu Jia
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Чэньлу Цзя

Chenlu Jia

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Побег из страны роботов 6.9
Побег из страны роботов (2023)
Побег из волшебного измерения 6.8
Побег из волшебного измерения (2026)

Фильмография Чэньлу Цзя

Побег из волшебного измерения 6.8
Побег из волшебного измерения Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
Смотреть трейлер
Побег из страны роботов 6.9
Побег из страны роботов Boonie Bears: Guardian Code
анимация 2023, Китай
Смотреть трейлер
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