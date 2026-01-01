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Скоро в прокате «Бегущая»
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Чэньлу Цзя
Chenlu Jia
Киноафиша
Персоны
Чэньлу Цзя
Чэньлу Цзя
Chenlu Jia
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.9
Побег из страны роботов
(2023)
6.8
Побег из волшебного измерения
(2026)
Фильмография Чэньлу Цзя
6.8
Побег из волшебного измерения
Xiong Chu Mo: Nian Nian You Xiong
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
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6.9
Побег из страны роботов
Boonie Bears: Guardian Code
анимация
2023, Китай
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