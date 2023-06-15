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Побег из страны роботов
Отзывы о мультфильме «Побег из страны роботов»
Boonie Bears: Guardian Code
Побег из страны роботов
2023 / Китай
Трейлер
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Иван Золотов
15 июня 2023, 16:50
Крутяцкий фильм! Заслужил такие сборы явно)
15 июня 2023, 16:50
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Киноафиша.инфо
15 июня 2023, 19:04
в ответ на сообщение
Иван Золотов от 15 июня 2023, 16:50
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
15 июня 2023, 19:04
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