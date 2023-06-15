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Побег из страны роботов Побег из страны роботов
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Boonie Bears: Guardian Code Побег из страны роботов 2023 / Китай
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о мультфильме «Побег из страны роботов»

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Иван Золотов 15 июня 2023, 16:50
Крутяцкий фильм! Заслужил такие сборы явно)
15 июня 2023, 16:50 Ответить
Киноафиша.инфо 15 июня 2023, 19:04
в ответ на сообщение Иван Золотов от 15 июня 2023, 16:50
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился😊
15 июня 2023, 19:04 Ответить
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