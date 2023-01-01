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Копенгагена не существует
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København findes ikke
Копенгагена не существует
2023 / Дания / Норвегия / Швеция
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6.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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