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Призывать демонов себе на помощь, чтобы кого-нибудь воскресить, играть с ними в игры, чтобы что-то спросить, или попытаться заполучить их в подчинение с целью поработить весь мир — это такой же классический сюжет, как сказка о встрече бедной, но духовно богатой девушки и принца на новеньком кабриолете. А вот чтобы кайфовать от подселения мертвяка в свое тело, как от сильнейшего наркотика, — такого, кажется, еще не было. И одного только этого достаточно, чтобы объявить хоррор братьев…