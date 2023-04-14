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Экен
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The Eken

Экен, 2022

2022 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 14 апреля 2023
Режиссер
Джойдип Мукерджи
В ролях
Анирбан Чакрабарти
Дебашри Чакробарти
Санджой Чаттопадхьяй
Каушик Чаттопадхьяй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Экен 1 постер
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