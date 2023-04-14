Экен, 2022

Жанр: комедия криминал детектив Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 2 часа 12 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 14 апреля 2023 Режиссер Джойдип Мукерджи В ролях Анирбан Чакрабарти Дебашри Чакробарти Санджой Чаттопадхьяй Каушик Чаттопадхьяй Все актеры и съемочная группа 1 постер

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