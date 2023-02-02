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7.2
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Что-нибудь сладкое
7.2
Что-нибудь сладкое
, 2023
Nekaj sladkega
Словения / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.2
В ролях
Сашко Кочев
Gogi
Елена Йованова
Kaja
Ранко Бабич
Joco
Педжа Байович
Gost na panelu
Gasper Bergant
Cinik
Klemen Bucan
Gost na panelu
Bojan Cvjetićanin
Joker Out singer
Зинаида Дедакин
babica Julija
Simon Dimnik
Pretepac
Kristijan Draksler
Seksi tip na maminih fotkah
Режиссер
Тинь Водопивец
Сценарист
Urska Majdic
,
Тинь Водопивец
Композитор
Leon First
,
Urska Majdic
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Словения
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
2 февраля 2023
Дата выхода
2 февраля 2023
Словения
30 марта 2023
Хорватия
12
Сборы в мире
$58 370
Другие названия
Nekaj sladkega, Something Sweet, Nešto slatko
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 4 апреля 2023
Отзывы о фильме
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