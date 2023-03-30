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Что-нибудь сладкое
Nekaj sladkega
Что-нибудь сладкое, 2023
2023 / Словения
8.6
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Рейтинг IMDb: 8.6
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Жанр:
комедия
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8.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
30 марта 2023
Режиссер
Тинь Водопивец
В ролях
Сашко Кочев
Елена Йованова
Ранко Бабич
Педжа Байович
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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