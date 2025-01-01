Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Психопат
Психопат, 2022: актеры и роли
Психопат, 2022: актеры и роли
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Эммануэль Саез
Emmanuel Saez
В ролях
Адриен Стокле
Adrien Stoclet
Венсан Андре
Vincent Andres
Лоран Черулли
Laurent Cerulli
Мануэль Гонсалвес
Manuel Gonçalves
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Детские травмы и жуткие маньяки: на каких реальных событиях основан «Хрустальный» с Васильевым
«Примитивный боевичок без претензий на качество»: в Сети выбрали, какой сериал лучше — «Первый отдел» или «Невский»
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667