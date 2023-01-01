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Гоблинские резинки
Cin ovçuları
Гоблинские резинки, 2023
2023 / Азербайджан
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Жанр:
комедия
фантастика
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Рамиль Адилоглу
В ролях
Сабит Гусейнов
Анар Орувов
Эльшад Зарафиз
Расул Таиров
Сабухи Ханларов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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