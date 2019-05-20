Адам, 2019

Абла, вдова и мать 10-летней девочки, изо всех сил пытается выжить и дать своему ребенку наилучшее возможное будущее. После смерти мужа она начинает домашний бизнес своей кухни, которая открывается на улицу через металлическую ставню. Каждый день она производит и продает домашний хлеб и все виды традиционной марокканской выпечки. Закрытая от жизни, ведущая существование, лишенная счастья Абла состарилась раньше своего времени. Невозможность проявить любовь к своему ребенку она заменила прагматизмом. Когда Самия, молодая беременная женщина, стучит в ее дверь и ищет убежища, Абла не осознает, что эта случайная встреча изменит ее жизнь навсегда.