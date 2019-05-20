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Адам
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Adam

Адам, 2019

2019 / Франция / Катар / Марокко
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Абла, вдова и мать 10-летней девочки, изо всех сил пытается выжить и дать своему ребенку наилучшее возможное будущее. После смерти мужа она начинает домашний бизнес своей кухни, которая открывается на улицу через металлическую ставню. Каждый день она производит и продает домашний хлеб и все виды традиционной марокканской выпечки. Закрытая от жизни, ведущая существование, лишенная счастья Абла состарилась раньше своего времени. Невозможность проявить любовь к своему ребенку она заменила прагматизмом. Когда Самия, молодая беременная женщина, стучит в ее дверь и ищет убежища, Абла не осознает, что эта случайная встреча изменит ее жизнь навсегда.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 5 марта 2021
Премьера в мире 20 мая 2019
Режиссер
Марьям Тузани
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Адам 1 постер
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