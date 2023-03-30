Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лучшие короткометражки: Comedy
Киноафиша Фильмы Лучшие короткометражки: Comedy

Лучшие короткометражки: Comedy, 2023

2023 / Франция / Испания / Египет / США / Италия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 300 ₽
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Постер фильма Лучшие короткометражки: Comedy 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
20:30 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать

«Лучшие короткометражки: Comedy» в кинотеатрах

чт 30 сб 1 вт 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Лучшие короткометражки: Comedy»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
20:30 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Сергий против нечисти. Шабаш
Сергий против нечисти. Шабаш
2023, Россия, комедия, ужасы
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши