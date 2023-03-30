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Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
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Лучшие короткометражки: Comedy
Лучшие короткометражки: Comedy, 2023
2023 / Франция / Испания / Египет / США / Италия
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Жанр:
комедия
короткометражный
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Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
1 постер
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Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
20:30
от 300 ₽
Полное расписание и билеты
30 марта
от 300 ₽
1 апреля
от 400 ₽
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от 300 ₽
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«Лучшие короткометражки: Comedy» в кинотеатрах
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Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
20:30
от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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Премьеры
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На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
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Отзывы
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Отзывы
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2023, Россия, комедия, ужасы
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
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