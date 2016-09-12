Сторона Б. Портретная фотография Эльзы Дорфман, 2017

Фотограф-портретист Эльза Дорфман нашла свой фотоаппарат в 1980 г. Это камера Polaroid Land, способная делать огромные снимки размером 20х24. В течение следующих 30 лет она снимала лица тех, кто приходил к ней в студию в Кембридже, штат Массачусетс: обычные семьи, поэты-битники, рок-звезды, гарвардские знаменитости. Теперь эти фотографии начали выцветать, в недалеком будущем Дорфман предстоит отойти от дел, и ей показалось интересным устроить для документалиста Эррола Морриса тур по своим архивам.