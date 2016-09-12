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Сторона Б. Портретная фотография Эльзы Дорфман Сторона Б. Портретная фотография Эльзы Дорфман
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The B-Side: Elsa Dorfman's Portrait Photography

Сторона Б. Портретная фотография Эльзы Дорфман, 2017

2017 / США
6.7 Оцените
12 голосов
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О фильме

Фотограф-портретист Эльза Дорфман нашла свой фотоаппарат в 1980 г. Это камера Polaroid Land, способная делать огромные снимки размером 20х24. В течение следующих 30 лет она снимала лица тех, кто приходил к ней в студию в Кембридже, штат Массачусетс: обычные семьи, поэты-битники, рок-звезды, гарвардские знаменитости. Теперь эти фотографии начали выцветать, в недалеком будущем Дорфман предстоит отойти от дел, и ей показалось интересным устроить для документалиста Эррола Морриса тур по своим архивам.

6.7 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 12 сентября 2016
Режиссер
Эррол Моррис
В ролях
Эльза Дорфман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сторона Б. Портретная фотография Эльзы Дорфман 2 постера
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