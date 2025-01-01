Меню
Киноафиша Фильмы Вулкан любви Награды и номинации фильма Вулкан любви

Награды и номинации фильма Вулкан любви 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
 Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2022 Сандэнс 2022
Американский документальный фильм
Победитель
Американский документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
