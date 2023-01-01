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Озеро

Озеро , 2020

2020 / Киргизия
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О фильме

В ауле на берегу озера Иссык-Куль живёт маленькая Жылдыз с отцом и их старый сосед, сельский учитель истории. Потеряв собственную дочь, старик по-отцовски относится к девочке, что не нравится её родителю... Драма, основанная на древней легенде, рассказывает о важности гармонии между человеком и природой.

Существует древнее поверье, согласно которому в священном озере Иссык-Куль обитают души умерших предков – они являются людям в виде рыб. Старик Темиркул, живущий в ауле на берегу озера, много лет назад потерял любимую дочь, и с тех пор не оправился после трагедии. Темиркул, преподающий историю, хорошо знаком с киргизскими легендами, поэтому он никогда не ест рыбу. По соседству от старика живёт 11-летняя Жылдыз с отцом Асхатом, который зарабатывает браконьерством. Жылдыз растёт изгоем среди сверстников из-за своей скромности и замкнутости, но с пожилым учителем она хорошо находит общий язык. Девочке не нравится, что её отец вредит природе, и она начинает перенимать многие убеждения Темиркула – например, не ест рыбу. Её отцу не нравится влияние старика на дочь, и это ведёт к семейному конфликту.

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Эмиль Атагельдиев
В ролях
Артык Суюндуков
Болот Тентимышов
Малика Айдабосунова
Айнура Качкынбек кызы
Санжар Омурбаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Озеро 1 постер
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