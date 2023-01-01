Озеро , 2020

В ауле на берегу озера Иссык-Куль живёт маленькая Жылдыз с отцом и их старый сосед, сельский учитель истории. Потеряв собственную дочь, старик по-отцовски относится к девочке, что не нравится её родителю... Драма, основанная на древней легенде, рассказывает о важности гармонии между человеком и природой.

Существует древнее поверье, согласно которому в священном озере Иссык-Куль обитают души умерших предков – они являются людям в виде рыб. Старик Темиркул, живущий в ауле на берегу озера, много лет назад потерял любимую дочь, и с тех пор не оправился после трагедии. Темиркул, преподающий историю, хорошо знаком с киргизскими легендами, поэтому он никогда не ест рыбу. По соседству от старика живёт 11-летняя Жылдыз с отцом Асхатом, который зарабатывает браконьерством. Жылдыз растёт изгоем среди сверстников из-за своей скромности и замкнутости, но с пожилым учителем она хорошо находит общий язык. Девочке не нравится, что её отец вредит природе, и она начинает перенимать многие убеждения Темиркула – например, не ест рыбу. Её отцу не нравится влияние старика на дочь, и это ведёт к семейному конфликту.