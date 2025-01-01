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Озеро
Озеро, 2020: актеры и роли
Озеро, 2020: актеры и роли
О фильме
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Вся информация о фильме
Режиссер
Эмиль Атагельдиев
Emil Atageldijev
В ролях
Артык Суюндуков
Болот Тентимышов
Bolot Tentimyshov
Малика Айдабосунова
Malika Aidabosunova
Айнура Качкынбек кызы
Ainura Kachkynbek Kyzy
Санжар Омурбаев
Sanzhar Omurbaev
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