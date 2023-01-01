Серебристый звон ручья, 2012

Главная героиня Леся – сирота, живет в глухой деревушке на берегу ручья у своей старенькой бабушки Шуры, которую местные жители считают колдуньей. Но на самом деле Шура потомственная знахарка, обладающая даром лечить людей. Леся с детства помогает бабке собирать травы для целебных отваров, и сама лечит разнообразную живность, которую ей приводят односельчане. Однажды в их деревню приезжает Петр – восстанавливать дом своих бабушки и дедушки и местную разрушенную церковь. Девушка случайно встречает Петра в лесу у ручья и между ними сразу возникает взаимная симпатия. Но Лесе давно не дает проходу Василий — фермер из соседней деревни. Он настроен решительно, и готов на всё, чтобы отвадить от Леси любого ухажера. Однажды в лесу Леся находит полуживого Петра — он сильно избит и, похоже, пролежал так без сознания несколько дней. Бабушка Шура обещает выходить его, но при условии, что Петр немедленно после этого уедет. Ведь вся деревня боится Василия из-за его связей в райцентре и темного прошлого. Но настоящую любовь Леся и Петр сумеют пронести через все предстоящие испытания, и обрести друг друга несмотря ни на пожары, ни на тюрьму, ни на оговоры.