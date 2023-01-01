Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серебристый звон ручья Серебристый звон ручья
Киноафиша Фильмы Серебристый звон ручья
Серебристый звон ручья

Серебристый звон ручья, 2012

2012 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Главная героиня Леся – сирота, живет в глухой деревушке на берегу ручья у своей старенькой бабушки Шуры, которую местные жители считают колдуньей. Но на самом деле Шура потомственная знахарка, обладающая даром лечить людей. Леся с детства помогает бабке собирать травы для целебных отваров, и сама лечит разнообразную живность, которую ей приводят односельчане. Однажды в их деревню приезжает Петр – восстанавливать дом своих бабушки и дедушки и местную разрушенную церковь. Девушка случайно встречает Петра в лесу у ручья и между ними сразу возникает взаимная симпатия. Но Лесе давно не дает проходу Василий — фермер из соседней деревни. Он настроен решительно, и готов на всё, чтобы отвадить от Леси любого ухажера. Однажды в лесу Леся находит полуживого Петра — он сильно избит и, похоже, пролежал так без сознания несколько дней. Бабушка Шура обещает выходить его, но при условии, что Петр немедленно после этого уедет. Ведь вся деревня боится Василия из-за его связей в райцентре и темного прошлого. Но настоящую любовь Леся и Петр сумеют пронести через все предстоящие испытания, и обрести друг друга несмотря ни на пожары, ни на тюрьму, ни на оговоры.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Кечаев
В ролях
Татьяна Палеева
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Илья Ильин
Александр Пашков
Александр Пашков
Владимир Смирнов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Серебристый звон ручья 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши