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Чужие дети, 2015

2015 / Россия
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О фильме

Успешный бизнесмен Сергей оставляет жену Лену и дочь Асю ради новой избранницы Наташи. Ася остро переживает развод родителей. На этой почве у нее появляются проблемы со здоровьем, которые она скрывает. Наташа рожает дочь Катю. Сергей счастлив и почти не вспоминает о первой семье. В какой-то момент состояние Аси становится критическим, ее увозят в больницу с подозрением на лейкоз. Чтобы спасти Асю, нужны донорские клетки, но клетки Лены и Сергея Асе почти не подходят. Врач предполагает, что донором могла бы стать маленькая Катя. Лена просит у Сергея и Наташи помощи. Получив отказ, бросается к некоему незнакомцу, который обещает помочь решить проблему. Сергею все-таки удается уговорить Наташу помочь Асе, но по дороге в больницу его жестоко избивают, а Катю похищают.

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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Лейзеров
В ролях
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Юлия Кокрятская
Юлия Кокрятская
Татьяна Кречетова
Ксения Попович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чужие дети 1 постер
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Чужие дети
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Кадры из фильма Все кадры
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