Киноафиша Фильмы Нюрнберг Награды и номинации фильма Нюрнберг

Награды и номинации фильма Нюрнберг 2000

Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
