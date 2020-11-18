Любовь Румянцева – советская актриса театра и кино, педагог, Заслуженная актриса Белорусской ССР, родилась 18 апреля 1943 года в Пятигорске.

В восьмом классе её заметила ассистентка режиссера, которая предложила сняться в кино. Дебют у режиссера Кулика вышел удачный, и ей порекомендовали после школы поступать в театральный. Девочка прислушалась к совету и отправилась в столицу, чтобы стать студенткой ГИТИСа.

В 1964 году, еще во время учебы, начала играть в Театре на Малой Бронной. В 1966 году стала актрисой студии «Беларусьфильм».

Всесоюзную и всемирную известность, а также народное признание ей принесла «Альпийская баллада», основанная на повести Быкова, в которой Румянцевой досталась роль Джулии. Именно благодаря ей актриса была удостоена нескольких почетных грамот, а сам фильм стал лучшим на международном кинофестивале в Дели.

В 1977 году становится актрисой Минского театра им. Максима Горького. А через несколько лет – ведущим мастером сцены театра-студии «Беларусьфильм». В советские годы снялась в нескольких десятках кинопроектов. А в новом тысячелетии, несмотря на свой почтенный возраст, актриса много снималась в российских и белорусских сериалах. Ее работа в театре и кино была отмечена многочисленными медалями и орденами.

Актриса скончалась 18 ноября 2020 года в Минске в возрасте 77 лет, однако причины ее смерти так и не были раскрыты.