Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Любовь Румянцева
Любовь Румянцева Lyubov Rumyantseva
Киноафиша Персоны Любовь Румянцева

Любовь Румянцева

Lyubov Rumyantseva

Дата рождения
18 апреля 1943
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
18 ноября 2020
Карьера
Актриса
Место рождения
Пятигорск, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Биография Любови Румянцевой

Любовь Румянцева – советская актриса театра и кино, педагог, Заслуженная актриса Белорусской ССР, родилась 18 апреля 1943 года в Пятигорске.

В восьмом классе её заметила ассистентка режиссера, которая предложила сняться в кино. Дебют у режиссера Кулика вышел удачный, и ей порекомендовали после школы поступать в театральный. Девочка прислушалась к совету и отправилась в столицу, чтобы стать студенткой ГИТИСа.

В 1964 году, еще во время учебы, начала играть в Театре на Малой Бронной. В 1966 году стала актрисой студии «Беларусьфильм».

Всесоюзную и всемирную известность, а также народное признание ей принесла «Альпийская баллада», основанная на повести Быкова, в которой Румянцевой досталась роль Джулии. Именно благодаря ей актриса была удостоена нескольких почетных грамот, а сам фильм стал лучшим на международном кинофестивале в Дели.

В 1977 году становится актрисой Минского театра им. Максима Горького. А через несколько лет – ведущим мастером сцены театра-студии «Беларусьфильм». В советские годы снялась в нескольких десятках кинопроектов. А в новом тысячелетии, несмотря на свой почтенный возраст, актриса много снималась в российских и белорусских сериалах. Ее работа в театре и кино была отмечена многочисленными медалями и орденами.

Актриса скончалась 18 ноября 2020 года в Минске в возрасте 77 лет, однако причины ее смерти так и не были раскрыты.

Популярные фильмы

Аннычка 7.3
Аннычка (1969)
Альпийская баллада 7.1
Альпийская баллада (1965)
Великий укротитель 6.9
Великий укротитель (1974)

Фильмография Любови Румянцевой

Испытание верностью
Испытание верностью
драма 2012, Россия
Примета на счастье 5.2
Примета на счастье Primeta na schaste
мелодрама 2012, Россия
5.8
Оккупация. Мистерии Mysterium Occupation
триллер, драма 2004, Россия
Птицы без гнёзд 5.6
Птицы без гнёзд Ptitsy bez gnyozd
биография, драма 1996, Беларусь
Внезапный выброс 4.9
Внезапный выброс Unexpected blow
драма 1983, СССР
4.4
Маринка, Янка и тайны королевского замка Marinka, Yanka i tayny korolevskogo zamka
семейный, фэнтези, музыка 1977, СССР
Воскресная ночь 5.9
Воскресная ночь Voskresnaya noch'
криминал, драма 1977, СССР
Великий укротитель 6.9
Великий укротитель Velikiy ukrotitel
семейный 1974, СССР
Показать еще

Интересные факты о Любови Румянцевой

  • Не поступила во ВГИК, потому что, по мнению преподавателя, у нее было слишком не фотогеничное лицо.
  • В юношестве занималась настольным теннисом и была чемпионкой Молдавии среди юниоров.
  • Для съемок в фильме «Альпийская баллада» ее познакомили с переводчиком с итальянского: он научил девушку не только языку, но и акценту, мимике, жестам – словом, говорить так, чтобы ей поверили сами итальянцы.
  • Актриса – член союза кинематографистов Белоруссии – награждена Орденом Франциска Скорины за вклад в возрождение и пропаганду культуры белорусского народа.
  • В студенческие годы жила в общежитии, в котором собирались студенты всех творческих учебных заведений Москвы.
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше