Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Любовь Румянцева

Любовь Румянцева

Любовь Румянцева
Любовь Румянцева
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 апреля 1943
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
18 ноября 2020
Карьера
Актриса
Место рождения
Пятигорск, СССР (Россия)
Биография Любови Румянцевой

Любовь Румянцева – советская актриса театра и кино, педагог, Заслуженная актриса Белорусской ССР, родилась 18 апреля 1943 года в Пятигорске.

В восьмом классе её заметила ассистентка режиссера, которая предложила сняться в кино. Дебют у режиссера Кулика вышел удачный, и ей порекомендовали после школы поступать в театральный. Девочка прислушалась к совету и отправилась в столицу, чтобы стать студенткой ГИТИСа.

В 1964 году, еще во время учебы, начала играть в Театре на Малой Бронной. В 1966 году стала актрисой студии «Беларусьфильм».

Всесоюзную и всемирную известность, а также народное признание ей принесла «Альпийская баллада», основанная на повести Быкова, в которой Румянцевой досталась роль Джулии. Именно благодаря ей актриса была удостоена нескольких почетных грамот, а сам фильм стал лучшим на международном кинофестивале в Дели.

В 1977 году становится актрисой Минского театра им. Максима Горького. А через несколько лет – ведущим мастером сцены театра-студии «Беларусьфильм». В советские годы снялась в нескольких десятках кинопроектов. А в новом тысячелетии, несмотря на свой почтенный возраст, актриса много снималась в российских и белорусских сериалах. Ее работа в театре и кино была отмечена многочисленными медалями и орденами.

Актриса скончалась 18 ноября 2020 года в Минске в возрасте 77 лет, однако причины ее смерти так и не были раскрыты.

Интересные факты о Любови Румянцевой
  • Не поступила во ВГИК, потому что, по мнению преподавателя, у нее было слишком не фотогеничное лицо.
  • В юношестве занималась настольным теннисом и была чемпионкой Молдавии среди юниоров.
  • Для съемок в фильме «Альпийская баллада» ее познакомили с переводчиком с итальянского: он научил девушку не только языку, но и акценту, мимике, жестам – словом, говорить так, чтобы ей поверили сами итальянцы.
  • Актриса – член союза кинематографистов Белоруссии – награждена Орденом Франциска Скорины за вклад в возрождение и пропаганду культуры белорусского народа.
  • В студенческие годы жила в общежитии, в котором собирались студенты всех творческих учебных заведений Москвы.
Фильмография Любови Румянцевой
Примета на счастье
Примета на счастье
мелодрама 2012, Россия
0.0
Оккупация. Мистерии
триллер, драма 2004, Россия
4.0
Внезапный выброс
Внезапный выброс
драма 1983, СССР
0.0
Великий укротитель
Великий укротитель
семейный 1974, СССР
7.0
Аннычка
Аннычка
драма 1969, СССР
7.0
Годен к нестроевой
Годен к нестроевой
комедия 1968, СССР
6.0
Альпийская баллада
Альпийская баллада
драма, мелодрама 1965, СССР
7.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши