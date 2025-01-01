Меню
Награды и номинации фильма Диско-бой 2023

Берлинале 2023 Берлинале 2023
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
