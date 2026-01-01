Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Сатана
Награды и номинации фильма Сатана 1991
Берлинале 1991
Специальный приз жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1991
Лучшая актриса
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
