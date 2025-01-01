Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мамула
Мамула, 2014: актеры и роли
Мамула, 2014: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Вся информация о фильме
Режиссер
Milan Todorović
Milan Todorović
В ролях
Кристина Клебе
Kristina Klebe
Драган Мичанович
Dragan Mićanović
Слободан Стефанович
Slobodan Stefanovic
София Раевич
Sofija Rajovic
Наталия Гуслистая
Natalia Guslistaya
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Герои не погибли бы, но такая жизнь — хуже смерти: что стало бы со Средиземьем, если бы Саурон получил Кольцо
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667