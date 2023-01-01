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Enchantimals: Тайны заснеженной долины Enchantimals: Тайны заснеженной долины
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Enchantimals: Secrets of Snowy Valley

Enchantimals: Тайны заснеженной долины, 2020

2020 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

История начинается с того, что мишка Пристина разлучается со своим зверьком Снежком, когда их дом-льдина раскалывается пополам и разделяет их. Пристина грустит и отправляется пожить к своей подруге Сибилле в Заснеженную долину, где проходит подготовка к Фестивалю северного сияния. Подруги разрабатывают план поисков потерянного зверька. Гости со всего Эвервайлда прибывают в Заснеженную долину, чтобы попробовать знаменитый горячий шоколад хаски Ханы, покататься на лыжах и насладиться северным сиянием, которое обещает стать самым зрелищным в истории. Но тут случается кое-что неожиданное, что грозит сорвать весь праздник! Волшебницам Энчантималс нужно срочно действовать, чтобы отыскать зверька Пристины, решить новые возникшие проблемы и не допустить срыва чудесного праздника в долине.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 0+
Режиссер
Джэйсон Тиссен
Джэйсон Тиссен
В ролях
Debi Derryberry
Кассандра Моррис
Рэйчел Батера
Алекс Картана
Даг Эрхольц
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Enchantimals: Тайны заснеженной долины 2 постера
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