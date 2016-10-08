Пятнадцать лет назад злобные твари из преисподней нападают на Землю с целью уничтожения человечества. Тогда это окрестили "Судный День". Оставшихся в живых адского Холокоста, воины человечества снова должны сражаться с силами тьмы.
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Рейтинг фильма
3.5
Оцените10 голосов
3.5IMDb
Обновлено 8 июля 2025
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