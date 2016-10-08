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Постер фильма Судный день
3.5
Киноафиша Фильмы Судный день
3.5

Судный день

, 2016
Day of Reckoning
США / боевик, ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Судный день
3.5

О фильме

Пятнадцать лет назад злобные твари из преисподней нападают на Землю с целью уничтожения человечества. Тогда это окрестили "Судный День". Оставшихся в живых адского Холокоста, воины человечества снова должны сражаться с силами тьмы.

В ролях

Джексон Херст
Джексон Херст
David
Хезер МакКомб
Laura
Джей Джей Уоррен
Tyler
Хана Хэйес
Хана Хэйес
Maddy
Николас Шон Гомез
Garrett
Рэймонд Дж. Барри
Ted
Барбара Крэмптон
Барбара Крэмптон
Stella
Randy Vasquez
Milton
Дэз Кроуфорд
Дэз Кроуфорд
Carl
Мэз Сиам
Ed
Режиссер Joel Novoa
Сценарист Грегори Гиерас
Композитор Эмилио Каудерер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 2 июня 2017
Премьера в мире 8 октября 2016
Производство Epic Pictures Group
Другие названия
Day of Reckoning, The Birds, Die Vögel - Death from the Hell, Fuglene, A Volta do Juízo Final, Dan obračuna, Day of Reckoning - Hell Will Rise, Die Vögel, Dzień sądu, El día del juicio final, Fåglarna, Fuglarnir, Le Jour du Jugement Dernier, Linnut, Os pássaros, Pterodactyl 2 - A mutánsok támadása, Tasumise päev, Útok mutantů, Судный день, 더 데이: 최후의 심판

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 10 голосов
3.5 IMDb
Обновлено 8 июля 2025

Отзывы о фильме

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