Другие названия

Day of Reckoning, The Birds, Die Vögel - Death from the Hell, Fuglene, A Volta do Juízo Final, Dan obračuna, Day of Reckoning - Hell Will Rise, Die Vögel, Dzień sądu, El día del juicio final, Fåglarna, Fuglarnir, Le Jour du Jugement Dernier, Linnut, Os pássaros, Pterodactyl 2 - A mutánsok támadása, Tasumise päev, Útok mutantů, Судный день, 더 데이: 최후의 심판

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