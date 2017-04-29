Родные чужие, 2017

Макото Танака — обычный сорокалетний мужчина, каких на планете миллион: ходит на службу, женат, растит двух приемных дочерей от первого брака жены. У него и самого есть дочь от первого брака, которую он почти не видит: прошлое есть прошлое. Размеренное течение жизни нарушает беременность его супруги — тоже обычное, вроде бы, дело, но стабильности в семье — как не бывало... Добротная драма о хрупкости и прихотливости родственных уз — бенефис выдающего японского актера Таданобу Асано, известного по «Табу» Осимы, «Затоiчи» Китано, «Ичи-киллеру» Миикэ, голливудской трилогии «Тор» (там у Асано роль Огуна) и «Монголу» Бодрова-старшего, где многоликий японец сыграл Чингисхана. Пронзительностью интонации и тонким психологизмом новый фильм напоминает драму «Мой мужчина» («Watashi no otoko», 2013), принесшую Асано в 2014-м году приз Московского Международного кинофестиваля. Его филигранно прорисованная роль достойна всяческого восхищения. Как и фильм в целом, человечный и обаятельный.