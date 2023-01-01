Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кодзи Фукада
Кодзи Фукада Kōji Fukada
Киноафиша Персоны Кодзи Фукада

Кодзи Фукада

Kōji Fukada

Дата рождения
5 января 1980
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Токио, Япония

Популярные фильмы

Личная жизнь
Личная жизнь (2022)
7.8333335
Фисгармония
Фисгармония (2016)
6.9
Исчезнувшая
Исчезнувшая (2019)
6.4166665

Фильмография Кодзи Фукада

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Режиссер 4 Сценарист 1
Личная жизнь 7.8
Личная жизнь Love Life
драма 2022, Япония
Исчезнувшая 6.4
Исчезнувшая Yokogao
драма 2019, Франция / Япония
Пришедший с моря 5.8
Пришедший с моря Umi wo kakeru / The man from the sea
драма, фантастика 2018, Япония
Фисгармония 6.9
Фисгармония Fuchi ni tatsu
драма 2016, Франция / Япония
Новости о Кодзи Фукада
На предстоящем Каннском кинофестивале покажут новые фильмы Дэвида Линча и Дэвида Кроненберга
На предстоящем Каннском кинофестивале покажут новые фильмы Дэвида Линча и Дэвида Кроненберга
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши