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Кодзи Фукада
Kōji Fukada
Киноафиша
Персоны
Кодзи Фукада
Кодзи Фукада
Kōji Fukada
Дата рождения
5 января 1980
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Токио, Япония
Популярные фильмы
Личная жизнь
(2022)
7.8333335
Фисгармония
(2016)
6.9
Исчезнувшая
(2019)
6.4166665
Фильмография Кодзи Фукада
Жанр
Все
Драма
Фантастика
Год
Все
2022
2019
2018
2016
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
4
Сценарист
1
7.8
Личная жизнь
Love Life
драма
2022, Япония
6.4
Исчезнувшая
Yokogao
драма
2019, Франция / Япония
5.8
Пришедший с моря
Umi wo kakeru / The man from the sea
драма, фантастика
2018, Япония
6.9
Фисгармония
Fuchi ni tatsu
драма
2016, Франция / Япония
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Новости о Кодзи Фукада
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