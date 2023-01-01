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Первое свидание
Первое свидание, 1960: актеры и роли
Первое свидание
1960 / СССР
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6.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Первое свидание, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Искра Бабич
В ролях
Лидия Шапоренко
Lidiya Shaporenko
Георгий Юматов
Georgi Yumatov
Вадим Грачев
Афанасий Кочетков
Татьяна Пельтцер
Tatyana Pelttser
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