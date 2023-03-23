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Киноафиша Новости Вышел трейлер драмы «МРТ» от признанного румынского режиссера Кристиана Мунджиу

Вышел трейлер драмы «МРТ» от признанного румынского режиссера Кристиана Мунджиу

23 марта 2023 14:35
Вышел трейлер драмы «МРТ» от признанного румынского режиссера Кристиана Мунджиу

Фильм, номинированный на «Золотую пальмовую ветвь», выйдет на экраны в конце апреля.

Компания IFC Films представила трейлер драмы «МРТ» (R.M.N.) одного из лидеров румынской новой волны Кристиана Мунджиу. Ведущие роли в фильме исполнили Марин Григоре («Сьераневада»), Юдит Стате («Мальмкрог»), Макрина Бырлэдяну и Орсоля Молдован («Закат»).

Картина повествует об обычном рабочем Матиасе (Григоре), который увольняется с работы в Германии за несколько дней до Рождества. Став свободным человеком, герой возвращается в свою маленькую деревню в Трансильвании, чтобы воссоединиться с бывшей возлюбленной Чиллой (Стате) и проводить больше времени с сыном Руди, находящимся под опекой матери Матиаса, Аны (Бырлэдяну). Вернувшись, ему также приходится взвалить на себя обязанности по уходу за больном отцом Отто. Однако хрупкая гармония восточноевропейской деревни оказывается разрушена, когда местная фабрика, которой управляет Чилла, нанимает несколько рабочих-мигрантов.

Мунджиу наиболее известен по фильмам «Выпускной», «За холмами» и «4 месяца, 3 недели, 2 дня», за работу над которым он был удостоен «Золотой пальмовой ветви». «МРТ» также получил номинацию на главный приз Каннского фестиваля 2022 года. Критики высоко оценили картину, назвав ее «пронзительной медленной драмой» (The Hollywood Reporter) и «произведением терпеливого болезненного наблюдения, показывающим как легко сообщество людей может поглотить ненависть» (Collider). В настоящий момент средний балл одобрения фильма прессой на агрегаторе Rotten Tomatoеs составляет 95%.

Премьера «МРТ» состоится 28 апреля.

Фото: IFC Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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