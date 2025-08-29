Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино

В стриминге кино viju можно посмотреть сериал « Воскрешение » Самира Реэма, который рассказывает об оживших мертвецах и матери-одиночке Дэйне Сайпресс. Ее семья оказывается замешана в мистических происшествиях городка Уосо в Висконсине. В связи с этим вспоминаем фильмы и сериалы, в которых раскрывается тема инаковости.

Небольшой город в Америке сотрясает новость: недавно умершие люди внезапно возвращаются к жизни, обретя при этом способность к быстрому исцелению. Местный офицер полиции и мать-одиночка расследуют череду странных событий.

Глазами главных героев можно взглянуть на то, что было бы, если бы наши родственники внезапно ожили. Действительно ли это одно из возможных средств, утоляющих боль, или такие мистические «сюрпризы» вовсе ни к чему? Восставшие из могил — вовсе не зомби, так что авторы сериала предлагают более сложную концепцию. Это позволяет заглянуть внутрь себя в поисках собственных отличий от этого мира. Примечательно, что по сюжету город закрывают на карантин и составляют списки всех оживших — все это напоминает рефлексию на тему пандемии коронавируса, которая катастрофически разделила людей на различные лагеря.

Главный герой возвращается в многонациональную деревню в Трансильвании. Здесь его ждет сын, отец и бывшая подруга. Последняя владеет местной фабрикой, на которую нанимают иностранных рабочих. Беспричинная ненависть общины к чужакам растет с каждым днем.

Эту ленту режиссер Кристиан Мунджиу представил в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Это меткое высказывание о проблеме мигрантов, которая набирает обороты во всем мире. Название же фильма отсылает не только к медицинской процедуре, но и к тому, что расизм записан у многих на подкорке. Следовательно, внутри замкнутого общества ненависть к не таким, как все, — это тайное человеческое желание, движимое первобытным страхом перед теми, кто отличается от нас.

Безымянной Империей вот уже много лет управляет Магистрат, сумевший наладить отношения между племенами. Однако до Империи доходит слух, что вот-вот нападут некие варвары. В город прибывает полковник Джолл, который безжалостно пытает кочевников и берет их в плен. Магистрату все это кажется страшным сном.

Фильм Сиро Герры снят по культовому роману Джона М. Кутзее, который в свою очередь был опубликован в разгар апартеида в ЮАР. Нобелевский лауреат неприкрыто критикует в своей книге колониальную политику и убеждение, что люди поделены на цивилизацию и варваров. И книга, и фильм побуждают к миролюбию, терпимости и искоренению жестокости.

У Али нет ничего, кроме пятилетнего сына, с которым он даже не знает, как общаться. Однажды он знакомится со Стефани — это красивая и уверенная в себе девушка, занимающаяся дрессировкой косаток. Вот только совсем скоро после знакомства Али увидит Стефани в инвалидной коляске без ног. Именно его смирение и спокойная забота помогут обрести девушке силы, чтобы жить дальше.

Жак Одиар наделяет трогательную мелодраму брутальностью и без лишних сантиментов дарит билет в счастливую жизнь всем, кому не повезло от рождения или из-за несчастного случая. Вместо сочувствия и жалости Одиар предлагает холоднокровное терпение и самое обыкновенное, а не возвышенное (или, наоборот, боязливое) отношение к людям с ограниченными возможностями. Украшает этот фильм дуэт Марион Котийяр и Маттиаса Шонартса.

Катя, Вика и Жанна — девятиклассницы в обыкновенной московской школе. Они готовятся к самому важному, по их мнению, событию — школьной дискотеке. Вот только девчачья дружба начинает трещать по швам, когда Катя сбегает из дома и грубит учительнице, дискотека оказывается на грани отмены, а самый красивый парень в школе, кажется, нравится всем девочкам сразу.

Валерия Гай Германика, пожалуй, одна из немногих, кто смог снять кино о подростках максимально живо, в документальной манере. Кроме того, Германика заговорила о школьном буллинге слишком честно. Обилие жестокости среди учеников — это метафора юношеской ненависти ко всему: к родителям, друзьям, учителям и, наконец, к себе. Фраза главной героини, вынесенная в название фильма, звучит с яростью и обидой на весь мир, который не готов принять поистине серьезные проблемы трудных подростков.

Экипаж космического корабля ловит сигнал бедствия с неизвестной планеты. Согласно инструкции, астронавты обязаны найти источник сигнала и исследовать его. На загадочной планете команде предстоит столкнуться с чудовищным существом.

Научно-фантастический хоррор о невиданном чудище с другой планеты так и мог остаться рядовым фильмом ужасов, если бы за него не взялся режиссер Ридли Скотт, сценарист Дэн О’Бэннон и художник Ханс-Руди Гигер. Именно это трио позволило превратить «Чужого» в символ неминуемой опасности и смерти через откровенные сексуальные мотивы. Именно у Скотта «чужой» обретает коннотацию «другой» и выражает глубинные страхи человечества перед неизведанным: перед инопланетным монстром, перед иным биологическим видом, перед абсолютным злом, перед дьяволом, перед первым половым актом, перед насилием, перед военным оружием, перед рождением и смертью.

Антуану 12 лет. Он не нужен ни родной матери, которая занята личной жизнью, ни отчиму. В школе же мальчика только ругают. В качестве протеста Антуан все реже посещает школу и в конце концов убегает из дома.

Важнейший фильм французской новой волны, снятый бывшим теоретиком Франсуа Трюффо. Он, будучи самым преданный учеником Андре Базена, апологета кинореализма, снимает в почти в документальной манере. История Антуана — это субъективная автобиография самого Трюффо, который ощущал себя беспризорным подростком без какого-либо смысла жизни. Дерзость и реалистичность приключений Антуана — это грустная метафора потерянного и никем не понятого ребенка, который без видимой причины оказался не таким, как все.

