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12 дней, 2017

2017 / Франция
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О фильме

Каждый год десятки тысяч человек во Франции принудительно направляются на психиатрическое лечение. По закону, в течении 12 дней они должны предстать перед судьей, который выносит решение — оставить пациента в клинике или отпустить домой. Выдающийся фотограф и режиссер Раймон Депардон, лауреат Пулитцеровской премии и премии «Сезар», впервые в истории получил возможность задокументировать эти заседания — судебный процесс над человеческой душой, которой на наших глазах предстоит отправиться в рай или в ад. Для пациентов, среди которых есть преступники и жертвы чудовищных преступлений, этот разговор становится серьезным испытанием; но не меньшим испытанием он будет и для судей, вынужденных максимально деликатно выбирать выражения, и для зрителей, которым придется пересмотреть многие свои стереотипы о душевнобольных.

7.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 ноября 2017
Премьера в мире 21 мая 2017
Возраст 18+
Режиссер
Раймон Депардон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 12 дней 1 постер
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