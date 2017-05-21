12 дней, 2017

Каждый год десятки тысяч человек во Франции принудительно направляются на психиатрическое лечение. По закону, в течении 12 дней они должны предстать перед судьей, который выносит решение — оставить пациента в клинике или отпустить домой. Выдающийся фотограф и режиссер Раймон Депардон, лауреат Пулитцеровской премии и премии «Сезар», впервые в истории получил возможность задокументировать эти заседания — судебный процесс над человеческой душой, которой на наших глазах предстоит отправиться в рай или в ад. Для пациентов, среди которых есть преступники и жертвы чудовищных преступлений, этот разговор становится серьезным испытанием; но не меньшим испытанием он будет и для судей, вынужденных максимально деликатно выбирать выражения, и для зрителей, которым придется пересмотреть многие свои стереотипы о душевнобольных.