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Пузырь Пузырь
Киноафиша Фильмы Пузырь Пузырь, 2022: актеры и роли
Kupla Пузырь 2022 / Финляндия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Пузырь, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекси Салменпера Aleksi Salmenperä
В ролях
Стелла Леппикорпи Stella Leppikorpi Томми Корпела Томми Корпела Tommi Korpela Минна Хаапкюля Амос Братус Amos Brotherus
Дворец
Дворец
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По щучьему велению
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Большое маленькое приключение
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Немая ярость
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
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