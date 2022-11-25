Пузырь, 2022

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о выходе в прокат 7.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 25 ноября 2022 Режиссер Алекси Салменпера В ролях Стелла Леппикорпи Томми Корпела Минна Хаапкюля Амос Братус Все актеры и съемочная группа 2 постера

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