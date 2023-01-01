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Veera Simha Reddy
Veera Simha Reddy, 2023: актеры и роли
Veera Simha Reddy
Veera Simha Reddy
2023 / Индия
5.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Veera Simha Reddy, 2023: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гопичанд Малинени
Gopichand Malineni
В ролях
Нандамури Балакришна
Nandamuri Balakrishna
Шрути Хасан
Shruti Haasan
Варалаксми Сараткумар
Varalaxmi Sarathkumar
Хани Роуз
Honey Rose
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