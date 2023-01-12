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Постер фильма Veera Simha Reddy
5.7
Киноафиша Фильмы Veera Simha Reddy
5.7

Veera Simha Reddy

, 2023
Veera Simha Reddy
Индия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Veera Simha Reddy
5.7

В ролях

Нандамури Балакришна
Jai Simha Reddy
Шрути Хасан
Isha
Варалаксми Сараткумар
Bhanumathi
Хани Роуз
Pulicherla Meenakshi
Duniya Vijay
Musali Madugu Pratap Reddy
Лал
Siddhappa
Еасвари Рао
Siddhappa's Wife
Naveen Chandra
Shekhar
Брахманандам
Ismail
Archana Ananth
Isha's Mother
Режиссер Гопичанд Малинени
Сценарист Sai Madhav Burra, Гопичанд Малинени, Srikanth Nimmagadda
Композитор С. Таман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 24 февраля 2023
Премьера в мире 12 января 2023
Дата выхода
12 января 2023 Индия UA
12 января 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $290 134
Производство Mythri Movie Makers
Другие названия
Veera Simha Reddy, God of Masses, NBK107, Untitled Gopichand Malineni Film, VeeraSimhaReddy, #NBK 107, వీర సింహా రెడ్డి, NBK 107, వీరసింహా రెడ్డి, VeeraSimha Reddy

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 6 января 2023

Отзывы о фильме

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