Veera Simha Reddy, 2023

В ролях
Нандамури Балакришна
Jai Simha Reddy
Варалаксми Сараткумар
Bhanumathi
Хани Роуз
Pulicherla Meenakshi
Duniya Vijay
Musali Madugu Pratap Reddy
Еасвари Рао
Siddhappa's Wife
Archana Ananth
Isha's Mother
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Гопичанд Малинени
Сценарист
Sai Madhav Burra, Гопичанд Малинени, Srikanth Nimmagadda
Композитор
С. Таман
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 43 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
24 февраля 2023
Премьера в мире
12 января 2023
Дата выхода
|12 января 2023
|Индия
|
|UA
|12 января 2023
|ОАЭ
|
|18TC
Сборы в мире
$290 134
Производство
Mythri Movie Makers
Другие названия
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