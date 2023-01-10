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BTS: Yet to Come in Cinemas
Отзывы о фильме «BTS: Yet to Come in Cinemas»
BTS: Yet to Come in Cinemas
BTS: Yet to Come in Cinemas
2023
9.2
Оцените
172
голоса
Рейтинг IMDb: 8.7
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Отзывы о фильме «BTS: Yet to Come in Cinemas»
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pakaisa06
10 января 2023, 00:46
Поскорее бы 💜💜💜
10 января 2023, 00:46
18
0
Ответить
Shokhzoda Samadova
10 января 2023, 00:53
Скажите, в Ростове будет? И когда можно купить билет?
10 января 2023, 00:53
9
0
Ответить
jimaparkbts
10 января 2023, 01:26
В Тольятти будет??
10 января 2023, 01:26
8
0
Ответить
army 🖤
10 января 2023, 04:30
в ответ на сообщение
Shokhzoda Samadova от 10 января 2023, 00:53
По сути билеты должны продаваться 11.01.2023,а то,что будет ли в России,то наверное да т.к в прошлом году показывали,но это так же зависит от кинотеатра т.е есть у них оборудование или нет. Я сама из России (Бийск)
10 января 2023, 04:30
6
0
Ответить
Ануш Рафаелян
10 января 2023, 11:39
Жду❤️
10 января 2023, 11:39
1
0
Ответить
Polina Novikova
10 января 2023, 15:37
Оценка
Точно 🫰💜
10 января 2023, 15:37
0
0
Ответить
Карина Богомолова
10 января 2023, 17:10
Я вот не понимаю. Ещё вчера билеты начали продаваться. Официально. Но не у нас похоже. Я уже запуталась, будет ли показ вообще в Рашке, и если будет почему билеты нельзя купить, потом блин боюсь не успеть((
10 января 2023, 17:10
6
0
Ответить
jimin.par.bts13.06
10 января 2023, 18:17
Оценка
Пойду как не пойти army побывают везде на концертах bts 💜 скорей бы 🙏
10 января 2023, 18:17
10
0
Ответить
Алина Хьюстон
10 января 2023, 18:27
Надеюсь Краснодар будет,пожалуйста..💜🥺
10 января 2023, 18:27
6
0
Ответить
nnora30018
10 января 2023, 18:30
надеюсь в Ейске будет😪
10 января 2023, 18:30
0
0
Ответить
Маргарита Калина
10 января 2023, 18:31
в ответ на сообщение
Алина Хьюстон от 10 января 2023, 18:27
Тоже очень надеюсь
10 января 2023, 18:31
1
0
Ответить
Дарья Рубанова
10 января 2023, 18:32
Надеюсь на тебя, Волгоград🙈
10 января 2023, 18:32
5
0
Ответить
army 🖤
10 января 2023, 18:41
в ответ на сообщение
Карина Богомолова от 10 января 2023, 17:10
Официально будут продавать 11.01
10 января 2023, 18:41
3
0
Ответить
User
10 января 2023, 18:43
Надеюсь покажут
10 января 2023, 18:43
2
0
Ответить
User
10 января 2023, 18:50
Ждем в Ростове-на-Дону 💜💜💜💜😭😭😭😭😭
10 января 2023, 18:50
10
0
Ответить
yana.romanova219
10 января 2023, 18:52
Быстрей бы😍
10 января 2023, 18:52
3
0
Ответить
Александра Ахмеджанова
10 января 2023, 19:02
в ответ на сообщение
army 🖤 от 10 января 2023, 18:41
Сколько стоить будет знаете или нет?
10 января 2023, 19:02
4
0
Ответить
User
10 января 2023, 19:12
Оценка
Это в Улан-Удэ?
10 января 2023, 19:12
0
0
Ответить
Кобулова Самира
10 января 2023, 19:16
Некоторые говорят что в России не будут транслировать
10 января 2023, 19:16
1
2
Ответить
zalgaspaevakamilla38
10 января 2023, 19:29
В Космосе будут показывать?
10 января 2023, 19:29
1
0
Ответить
Полина Облогина
10 января 2023, 19:29
в ответ на сообщение
Алина Хьюстон от 10 января 2023, 18:27
Ага,я тоже из Краснодара🤞Будем надеяться что мы тоже сможем купить и посмотреть в кино наших любимых мальчиков💜
10 января 2023, 19:29
3
0
Ответить
Батон Бубликов
10 января 2023, 19:30
в ответ на сообщение
Shokhzoda Samadova от 10 января 2023, 00:53
Скорее всего будет , завтра:^
10 января 2023, 19:30
0
0
Ответить
Albina Beslanovna
10 января 2023, 19:33
Скажите а в майкопе как модно купить билеты?
10 января 2023, 19:33
0
0
Ответить
Татьяна Игнатова
10 января 2023, 20:07
САРАНСК ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
10 января 2023, 20:07
1
0
Ответить
valerialujk072
10 января 2023, 20:08
скорее бы 💜💜💜
10 января 2023, 20:08
0
0
Ответить
Yoonmin_3444
10 января 2023, 20:13
Точно будет в Курске🥺💜?
10 января 2023, 20:13
0
0
Ответить
arinabakirovat
10 января 2023, 20:35
в ответ на сообщение
Карина Богомолова от 10 января 2023, 17:10
Скорее всего в вашем городе билеты ещё не продаются( могут вообще за несколько дней до показа продажу открыть. А на официальном сайте (бтс) показа этого концерта в кинотеатрах продажа билетов начинается только с завтрашнего дня
10 января 2023, 20:35
1
0
Ответить
Min Yoonjina
10 января 2023, 20:47
Можно в Катаве, в чь меня пустят(😿
10 января 2023, 20:47
0
0
Ответить
Арина Мироненко
10 января 2023, 21:23
в ответ на сообщение
Карина Богомолова от 10 января 2023, 17:10
Оценка
Билеты начнут продаваться 11 января, т.е завтра. Будет фильм проводиться или нет, я не знаю. Но очень надеюсь, что у нас его покажут!
10 января 2023, 21:23
1
0
Ответить
Jasmina As
10 января 2023, 21:55
очень хочется!!
10 января 2023, 21:55
1
0
Ответить
Мария Мохова
10 января 2023, 22:01
жаль, что 1 февраля это среда.... Но я попробую уговорить маму
10 января 2023, 22:01
1
0
Ответить
Мария Мохова
10 января 2023, 22:03
а во сколько будет начинаться концерт?
10 января 2023, 22:03
0
0
Ответить
Настя Мосолова
10 января 2023, 23:43
Зеленоград пожалуйста🙏🙏🙏
10 января 2023, 23:43
0
0
Ответить
Камила Туркменова
10 января 2023, 23:59
А в городе Черкесске будет?Всё другие их фильмы показывали тут а в этом году что то не вижу
10 января 2023, 23:59
0
0
Ответить
bulkaab
11 января 2023, 00:25
а в москве будеттттттт?
11 января 2023, 00:25
0
0
Ответить
Алиса Борисова
11 января 2023, 00:53
✅️ГОРОДА В КОТОРЫХ БУДЕТ:✅️
Питер
Екатеринбург
Москва
Набережные Челны
Тюмень
Магнитогорск
Нижний Тагил
Самара
Челябинск
Пермь
❌️ИНФА НЕ ТОЧНАЯ,НО ГОВОРЯТ ТАК❌️
11 января 2023, 00:53
0
0
Ответить
Лена Самойлова
11 января 2023, 01:26
Очень жду!!!
11 января 2023, 01:26
0
0
Ответить
stepanovamariya8
11 января 2023, 01:35
Оценка
Кто-нибудь знает во сколько примерно по времени стоит ожидать билеты?
11 января 2023, 01:35
1
0
Ответить
Женя Гущина
11 января 2023, 02:39
БАЛАКОВО ПОЖАЛУЙСТА 🙏🏻🙏🏻
11 января 2023, 02:39
0
0
Ответить
kondrateva-suga
11 января 2023, 02:43
Оценка
Ждуууу
11 января 2023, 02:43
0
0
Ответить
kondrateva-suga
11 января 2023, 02:47
в ответ на сообщение
Кобулова Самира от 10 января 2023, 19:16
Оценка
Я нашла будут в Благовещенске транслировать
11 января 2023, 02:47
0
0
Ответить
Ника Женаячонгука
11 января 2023, 03:11
Жалко конечно что не будут в России показывать из-за критической ситуации в стране, но я с подругой поеду в Казахстан специально ради того чтобы посмотреть этот фильм-концерт💜💜💜
11 января 2023, 03:11
3
0
Ответить
태형 김
11 января 2023, 07:19
в ответ на сообщение
Ника Женаячонгука от 11 января 2023, 03:11
Это не фильм, а концерт, который был недавно
11 января 2023, 07:19
0
0
Ответить
Виктория Орлова
11 января 2023, 07:27
Оценка
А когда можно купить билет..
11 января 2023, 07:27
1
0
Ответить
User
11 января 2023, 08:05
Ждем в Новосибирске 💜
11 января 2023, 08:05
3
0
Ответить
verasigal57
11 января 2023, 08:40
Будет ли показ фильма в Казани? Очень ждем!
11 января 2023, 08:40
0
0
Ответить
User
11 января 2023, 08:55
блин пожалуйста сделайте прокат в казани😭😭😭
11 января 2023, 08:55
1
0
Ответить
User
11 января 2023, 09:11
Когда билеты будут продаваться? Если конечно в Москве будет
11 января 2023, 09:11
0
0
Ответить
Riakaed
11 января 2023, 09:14
Интересно в россии(благовещенск) будет показываться, очень хочется🥹
11 января 2023, 09:14
0
0
Ответить
Lov Off
11 января 2023, 09:24
В Туле будет???
11 января 2023, 09:24
0
0
Ответить
dubininajulya
11 января 2023, 09:28
Санкт Петербург, ждем
11 января 2023, 09:28
3
0
Ответить
dubininajulya
11 января 2023, 09:32
Оборудования ScreenX и 4 DX в России нет, если будет, то 2D
11 января 2023, 09:32
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:54
в ответ на сообщение
dubininajulya от 11 января 2023, 09:28
Оценка
Кино в России не будет транслироваться, офф список стран уже выложен
11 января 2023, 09:54
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:55
Оценка
Народ, в России и Беларуси НЕ БУДЕТ ЭТОГО ПОКАЗА, уже офф информация о странах появилась, пожалуйста примите к сведению!!
11 января 2023, 09:55
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:55
в ответ на сообщение
User от 11 января 2023, 09:11
Оценка
В России этого не будет вообще
11 января 2023, 09:55
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:56
в ответ на сообщение
Карина Богомолова от 10 января 2023, 17:10
Оценка
В России не будет, офф информация
11 января 2023, 09:56
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:56
в ответ на сообщение
Yoonmin_3444 от 10 января 2023, 20:13
Оценка
Не будет в России вообще :_)
11 января 2023, 09:56
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:57
в ответ на сообщение
dubininajulya от 11 января 2023, 09:28
Оценка
В России не будет этого проката
11 января 2023, 09:57
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:57
в ответ на сообщение
Алиса Борисова от 11 января 2023, 00:53
Оценка
В России не будет, о каких городах идёт речь
11 января 2023, 09:57
0
0
Ответить
User
11 января 2023, 09:57
Будут продажи ?
11 января 2023, 09:57
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:57
в ответ на сообщение
User от 11 января 2023, 09:57
Оценка
Нет, в России нет
11 января 2023, 09:57
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:58
в ответ на сообщение
verasigal57 от 11 января 2023, 08:40
Оценка
В России не будет этого проката
11 января 2023, 09:58
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:58
в ответ на сообщение
Lov Off от 11 января 2023, 09:24
Оценка
Нет, в России не будет
11 января 2023, 09:58
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 09:58
в ответ на сообщение
User от 11 января 2023, 09:11
Оценка
К сожалению в России не будет этого проката
11 января 2023, 09:58
0
0
Ответить
Екатерина Палагутина
11 января 2023, 10:08
Когда,старт продаж билетов???
11 января 2023, 10:08
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 10:15
в ответ на сообщение
Екатерина Палагутина от 11 января 2023, 10:08
Оценка
В России не будет продаж
11 января 2023, 10:15
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 10:20
в ответ на сообщение
dubininajulya от 11 января 2023, 09:32
Оценка
Вообще эти кинотеатры есть, посмотрите в интернете, но самого кино у нас не будет, мы не попали в список стран
11 января 2023, 10:20
0
0
Ответить
tchernyschevak
11 января 2023, 10:22
Глупая страна, один российский шлак в прокат пускают, очень жаль что не сможем посмотреть(
11 января 2023, 10:22
5
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 10:24
в ответ на сообщение
tchernyschevak от 11 января 2023, 10:22
Оценка
Тут дело не в стране, а в спонсорах показа кино, это британцы и американцы , тут думаю объяснять не надо)
11 января 2023, 10:24
3
0
Ответить
tchernyschevak
11 января 2023, 10:25
да((и за это очень обидно
11 января 2023, 10:25
2
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 10:25
в ответ на сообщение
Мария Мохова от 10 января 2023, 22:01
Оценка
В России показа не будет, можно выдыхать(
11 января 2023, 10:25
1
1
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 10:32
в ответ на сообщение
Кобулова Самира от 10 января 2023, 19:16
Оценка
Всё верно, офф информация уже есть, России нету
11 января 2023, 10:32
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 10:33
в ответ на сообщение
Карина Богомолова от 10 января 2023, 17:10
Оценка
Это не продажа а просто показ, предпоказ, но старт сегодня, но так как мы под колпаком так сказать, Россия не попала в список и транлироваться у нас ничего не будет
11 января 2023, 10:33
0
0
Ответить
evelinanarynbekova
11 января 2023, 11:31
Жду не дождусь💜💜💜💜
11 января 2023, 11:31
0
0
Ответить
Ангел Я-Пошутил
11 января 2023, 11:31
В Южно-Сахалинске будет?
11 января 2023, 11:31
0
0
Ответить
User
11 января 2023, 11:42
Жду в Питере
11 января 2023, 11:42
0
0
Ответить
User
11 января 2023, 11:42
Надеюсь будет показ!!!!
11 января 2023, 11:42
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 12:28
в ответ на сообщение
User от 11 января 2023, 11:42
Оценка
Не будет, России нету в официальных списках
11 января 2023, 12:28
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 12:28
в ответ на сообщение
User от 11 января 2023, 11:42
Оценка
В России не будет
11 января 2023, 12:28
1
1
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 12:28
в ответ на сообщение
evelinanarynbekova от 11 января 2023, 11:31
Оценка
К сожалению ждать не следует, России официально не будет
11 января 2023, 12:28
1
1
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 12:28
в ответ на сообщение
Ангел Я-Пошутил от 11 января 2023, 11:31
Оценка
Нет, в России не будет
11 января 2023, 12:28
1
1
Ответить
samiraast2009
11 января 2023, 12:34
В Витте молле будет показывать?😍💜💜💜
11 января 2023, 12:34
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 12:36
в ответ на сообщение
samiraast2009 от 11 января 2023, 12:34
Оценка
Россия и Беларусь не вошли в официальные списки показов
11 января 2023, 12:36
2
1
Ответить
Надежда Саркисян
11 января 2023, 12:56
Так он будет в нашем городе?
11 января 2023, 12:56
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 13:00
в ответ на сообщение
Надежда Саркисян от 11 января 2023, 12:56
Оценка
Какой конкретно? Если вы из России или Беларуси, то нет, так как в этих странах официально не будет проката
11 января 2023, 13:00
0
0
Ответить
올리야 세메노바
11 января 2023, 13:06
Ну рас афиша есть значит и показывать будут, ждем когда появятся билеты 😁
11 января 2023, 13:06
2
2
Ответить
tchernyschevak
11 января 2023, 13:25
в ответ на сообщение
올리야 세메노바 от 11 января 2023, 13:06
На афише появляются все новинки, но не все выходит в прокат(
11 января 2023, 13:25
1
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 13:29
в ответ на сообщение
tchernyschevak от 11 января 2023, 13:25
Оценка
Официально у нас не будет, возможно только ближе к премьере некоторые кинотеатры будут нелегально катать как было с аватаром
11 января 2023, 13:29
0
0
Ответить
Надежда Саркисян
11 января 2023, 13:40
в ответ на сообщение
레이아 슈나이더 от 11 января 2023, 09:55
Как тогда узнать, если вдруг будет нелегальный показ, как с аватаром??? Ну уж очень хочется посмотреть концерт
11 января 2023, 13:40
0
0
Ответить
Надежда Саркисян
11 января 2023, 13:43
И снова Россию обошли стороной 😞
11 января 2023, 13:43
1
0
Ответить
darao5397
11 января 2023, 14:00
надеюсь в Туле покажут 🙏🙏🙏
11 января 2023, 14:00
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 14:06
в ответ на сообщение
Надежда Саркисян от 11 января 2023, 13:40
Оценка
За неделю смотрите на афишах ваших кинотеатров
11 января 2023, 14:06
1
0
Ответить
jimin.par.bts13.06
11 января 2023, 14:40
Оценка
Надеюсь в Таганроге покажут хоть и повесили объявление о том что будет но билеты покупать будут распродаваться 11 января а уже в 11 вот и мы все ждём когда же начнётся продажа 🙏
11 января 2023, 14:40
1
0
Ответить
Виктория Исупова
11 января 2023, 14:47
Кто-нибудь скажет когда будет продажа билетов
11 января 2023, 14:47
0
0
Ответить
Татьяна Игнатова
11 января 2023, 14:55
в ответ на сообщение
Shokhzoda Samadova от 10 января 2023, 00:53
Да будут билеты, но немного подороже, там 7-8 тысяч, в Казахстане по 5500
11 января 2023, 14:55
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 15:03
в ответ на сообщение
jimin.par.bts13.06 от 11 января 2023, 14:40
Оценка
Так в России не будет проката , это уже офф информация
11 января 2023, 15:03
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 15:04
в ответ на сообщение
Татьяна Игнатова от 11 января 2023, 14:55
Оценка
А типо что в России вообще этого не будет, не смущает?
11 января 2023, 15:04
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 15:04
в ответ на сообщение
Виктория Исупова от 11 января 2023, 14:47
Оценка
Её не будет , Россию обошёл стороной этот фильм, уже официально
11 января 2023, 15:04
0
0
Ответить
Дарья Полякова
11 января 2023, 15:10
Подскажите пожалуйста, если в Самаре будут показывать , то в каком кинотеатре?
11 января 2023, 15:10
0
0
Ответить
dariametalnikova09
11 января 2023, 15:12
В Волгограде будет?
11 января 2023, 15:12
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 15:18
в ответ на сообщение
Дарья Полякова от 11 января 2023, 15:10
Оценка
Пока что в России офф. показала не будет, возможно недегальнфй показ, это может ближе у премьере, но это всё слишком плавающая информация
11 января 2023, 15:18
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 15:19
в ответ на сообщение
dariametalnikova09 от 11 января 2023, 15:12
Оценка
В России и Беларуси показа не планируется
11 января 2023, 15:19
0
1
Ответить
spornikova2112
11 января 2023, 16:13
в ответ на сообщение
jimin.par.bts13.06 от 11 января 2023, 14:40
А в каком кинотеатре таганрога будет показ?
11 января 2023, 16:13
1
0
Ответить
Олечка Львова
11 января 2023, 16:19
в ответ на сообщение
Алиса Борисова от 11 января 2023, 00:53
А не говорят КАК именно будет?) Пиратка или как то с Кореей договор? Американский Трафалгар точно не даст разрешение(
11 января 2023, 16:19
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 16:24
в ответ на сообщение
Олечка Львова от 11 января 2023, 16:19
Оценка
Пока что нам не известно будет ли вообще) Возможно где то ближе к премьере уже сами кинотеатры будут как то выкручиваться, как было с аватаром, а так официального показа нам не видать, ну может быть с нпдегалкой повезёт
11 января 2023, 16:24
1
0
Ответить
Tessa Kim
11 января 2023, 16:42
Дааа, пока что нигде нельзя купить билеты, но Надежда на все ещё с нами!💜
11 января 2023, 16:42
6
0
Ответить
sho-veronika
11 января 2023, 18:50
Ужасно хочу попасть на этот концерт
11 января 2023, 18:50
3
0
Ответить
Danna Cherepanova
11 января 2023, 19:07
Оценка
Будет ли в кинотеатрах Тюмени транслироваться концерт?
11 января 2023, 19:07
0
0
Ответить
‘nellok ‘hoppy’
11 января 2023, 19:41
Хотелось бы, чтобы показали и в Новосибирске….
11 января 2023, 19:41
3
0
Ответить
Ruslan Mustaev
11 января 2023, 20:48
Оценка
Даа
11 января 2023, 20:48
0
0
Ответить
Ruslan Mustaev
11 января 2023, 20:49
в ответ на сообщение
레이아 슈나이더 от 11 января 2023, 09:57
Оценка
Но афиша же есть, значит возможно будет💜
11 января 2023, 20:49
0
0
Ответить
Ruslan Mustaev
11 января 2023, 20:51
в ответ на сообщение
Александра Ахмеджанова от 10 января 2023, 19:02
Оценка
~1500 рублей, зависит от города
11 января 2023, 20:51
0
0
Ответить
jimin.par.bts13.06
11 января 2023, 21:35
в ответ на сообщение
spornikova2112 от 11 января 2023, 16:13
Оценка
В чарле мармеладе наверно я сама живу в Таганроге
11 января 2023, 21:35
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
11 января 2023, 21:40
в ответ на сообщение
Ruslan Mustaev от 11 января 2023, 20:49
Оценка
Не всё что показывают в афишах, выходит в прокат, очень часто могут просто показывать что сейчас вообще есть
11 января 2023, 21:40
0
0
Ответить
Настя Кубышева
11 января 2023, 22:22
А в Барнауле будет????
11 января 2023, 22:22
2
0
Ответить
Полина Кирпатенко
11 января 2023, 22:54
Ждëм
11 января 2023, 22:54
2
0
Ответить
Алевтина Кобытченко
11 января 2023, 23:02
В Курске будет? 🥺
11 января 2023, 23:02
0
0
Ответить
sagarevaalina4g
11 января 2023, 23:53
Оценка
хоть бы в ростове было.. 💔💔💔
11 января 2023, 23:53
2
0
Ответить
army 🖤
12 января 2023, 04:07
в ответ на сообщение
Настя Кубышева от 11 января 2023, 22:22
Я рядом с Барнаулом из Бийска,возможно будет,но всё равно проверяйте продажу билетов
12 января 2023, 04:07
0
0
Ответить
army 🖤
12 января 2023, 04:12
в ответ на сообщение
Екатерина Палагутина от 11 января 2023, 10:08
С 11 января. Следите за продажей билетов
12 января 2023, 04:12
0
0
Ответить
Полина Павлова
12 января 2023, 09:57
Говорили же ,что в России не будет прокат...
12 января 2023, 09:57
1
0
Ответить
레이아 슈나이더
12 января 2023, 10:22
в ответ на сообщение
Полина Павлова от 12 января 2023, 09:57
Оценка
Да, не будет, это просто выложили афишу, но продаж не будет
12 января 2023, 10:22
0
0
Ответить
User
12 января 2023, 11:00
Оценка
А точно будут показыать?
12 января 2023, 11:00
0
0
Ответить
Татьяна Некрасова
12 января 2023, 11:37
В Архангельске будет показ?
12 января 2023, 11:37
0
0
Ответить
Светлана Колобродова
12 января 2023, 11:39
Подскажите пожалуста, в Барнауле будет показ? Очень хочется 🙏🙏🙏🙏
12 января 2023, 11:39
0
0
Ответить
Даша Сычева
12 января 2023, 12:23
Ждём в Минске
12 января 2023, 12:23
0
0
Ответить
User
12 января 2023, 12:28
Очень жду✨🫧❤️
12 января 2023, 12:28
1
0
Ответить
레이아 슈나이더
12 января 2023, 13:36
в ответ на сообщение
User от 12 января 2023, 11:00
Оценка
Нет, в России не будет показа официально
12 января 2023, 13:36
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
12 января 2023, 13:37
в ответ на сообщение
Даша Сычева от 12 января 2023, 12:23
Оценка
Беларусь не попала в список стран показов
12 января 2023, 13:37
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
12 января 2023, 13:37
в ответ на сообщение
Светлана Колобродова от 12 января 2023, 11:39
Оценка
Нет, не будет
12 января 2023, 13:37
1
0
Ответить
Мвыгл Пом
12 января 2023, 15:18
в ответ на сообщение
레이아 슈나이더 от 12 января 2023, 10:22
Ещё не до конца все известно, на официально сайте написано, что список может измениться, так что если сейчас России нет, то это не значит что все потеряно, так что не теряем надежду
12 января 2023, 15:18
8
0
Ответить
Азалия Байгулова
12 января 2023, 16:52
в ответ на сообщение
Карина Богомолова от 10 января 2023, 17:10
России нет в официальном списке стран показа фильма бтс, НО как было в прошлом году возможно ближе к 1 февраля думаю смогут все таки что нибудь придумать и как нибудь обойти санкции. Остается только надеяться
12 января 2023, 16:52
0
0
Ответить
Азалия Байгулова
12 января 2023, 16:53
в ответ на сообщение
Мвыгл Пом от 12 января 2023, 15:18
наконец человек который это сказал.
12 января 2023, 16:53
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
12 января 2023, 16:59
в ответ на сообщение
Мвыгл Пом от 12 января 2023, 15:18
Оценка
Спонсоры и акционеры британцы и американцы, которые пока что даже не смотрят в сторону России, не думаю что они изменят своё решение
12 января 2023, 16:59
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
12 января 2023, 17:00
в ответ на сообщение
Азалия Байгулова от 12 января 2023, 16:52
Оценка
Остаётся только на это надеятся, на нелегалов да и только
12 января 2023, 17:00
2
0
Ответить
damelianova
12 января 2023, 17:20
Оценка
Эх ждём в Колпино😭💜
12 января 2023, 17:20
1
0
Ответить
Luna Lin
12 января 2023, 23:49
Я не понимаю, почему билеты начали продавать вчера, а в кинотеатрах молчат. Россия вообще будет показывать концерт или нет?
12 января 2023, 23:49
0
0
Ответить
Елена Новрузова
13 января 2023, 00:09
Продажа билетов пока не началась??
13 января 2023, 00:09
1
0
Ответить
Сидрат Кочиева
13 января 2023, 01:18
Родной Белгород, пожалуйста не подведи🥺
13 января 2023, 01:18
2
0
Ответить
레이아 슈나이더
13 января 2023, 06:52
в ответ на сообщение
Luna Lin от 12 января 2023, 23:49
Оценка
Уже давно официальные списки выложили, России и Бкларуси там нет!
13 января 2023, 06:52
1
0
Ответить
Mubina Uraimova
13 января 2023, 09:21
Когда можно купить билеты???
13 января 2023, 09:21
1
0
Ответить
Поля Высокова'бл
13 января 2023, 09:55
в ответ на сообщение
레이아 슈나이더 от 11 января 2023, 09:54
Где?
13 января 2023, 09:55
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
13 января 2023, 12:24
в ответ на сообщение
Mubina Uraimova от 13 января 2023, 09:21
Оценка
Скорее всего, никогда, России нету в списках где будут показывать
13 января 2023, 12:24
0
1
Ответить
Гуля Пак
13 января 2023, 14:09
Хабаровск очень сильно ждёт, надеюсь показ будет
13 января 2023, 14:09
0
0
Ответить
gitkova163reg
14 января 2023, 20:00
Очень надеюсь, что в Тольяттинском Парк-Хаусе будут показывать
14 января 2023, 20:00
1
0
Ответить
레이아 슈나이더
14 января 2023, 20:45
в ответ на сообщение
gitkova163reg от 14 января 2023, 20:00
Оценка
О, я тоже из Тольятти ㅋㅋ. Тут пока что вообще Россиия под огромным вопросом, её в списках нету так то, если будут нелегалку катать то повезёт
14 января 2023, 20:45
2
0
Ответить
이씨 다이아나
14 января 2023, 21:02
я надеюсь в миассе или хотя бы Челябинске с екб будут показывать...
14 января 2023, 21:02
0
0
Ответить
Кира Тараканова
15 января 2023, 01:44
Буду ждать💜
15 января 2023, 01:44
0
0
Ответить
kamila.arkabaeva
15 января 2023, 13:50
Как узнать когда появятся билеты?
15 января 2023, 13:50
0
0
Ответить
alyonakim2027
16 января 2023, 06:35
Оценка
Я очень жду выхода 💜💜💜💜💜💜💜
16 января 2023, 06:35
0
0
Ответить
User
16 января 2023, 08:25
казань очень ждет, пожалуйста сделайте что нибудь, чтобы показ состоялся:(((
16 января 2023, 08:25
4
0
Ответить
vika.tomshina
16 января 2023, 09:37
Оценка
Я очень жду
16 января 2023, 09:37
0
0
Ответить
Bonu Ruzimova
16 января 2023, 10:25
Оценка
Аааа когда объявить Питере пока ничего не известно 🥴😑
16 января 2023, 10:25
1
0
Ответить
elina20090907
16 января 2023, 11:06
В Альметьевске будет?
16 января 2023, 11:06
0
0
Ответить
billieeilish.bts.azema
16 января 2023, 13:28
Самое лучшее начало года
16 января 2023, 13:28
1
0
Ответить
Нарыйаана Пак
16 января 2023, 14:22
Оценка
а в Якутске будет?…. permission to dance on stage был..
16 января 2023, 14:22
0
0
Ответить
vika.tomshina
16 января 2023, 14:45
Оценка
Надеюсь в Братске будет
16 января 2023, 14:45
1
0
Ответить
Анастасия Тарасова
17 января 2023, 02:52
ждем во Владивостоке😘
17 января 2023, 02:52
1
0
Ответить
elina20090907
17 января 2023, 21:39
В Альметьевске будет показ этого фильма?
17 января 2023, 21:39
0
0
Ответить
elina20090907
17 января 2023, 21:39
в ответ на сообщение
elina20090907 от 17 января 2023, 21:39
?
17 января 2023, 21:39
0
0
Ответить
레이아 슈나이더
18 января 2023, 07:45
в ответ на сообщение
elina20090907 от 17 января 2023, 21:39
Оценка
В России официально не будет показа
18 января 2023, 07:45
0
2
Ответить
Варя Лебедева
18 января 2023, 08:02
в ответ на сообщение
army 🖤 от 10 января 2023, 04:30
Это не так работает. Тогда ситуация была не настолько серьезная, как сейчас. Учитывая, что Южная Корея находится под влиянием Америки скорее всего из-за санкций его у нас не будут транслировать. Но как по мне, если есть киноафиша, то значит Надежда еще остается.
18 января 2023, 08:02
8
0
Ответить
ks.borodina2810
18 января 2023, 14:46
ребята скажите пожалуйста в великом новгороде будет???
18 января 2023, 14:46
0
0
Ответить
Дарья Герасимова
19 января 2023, 07:18
в ответ на сообщение
레이아 슈나이더 от 18 января 2023, 07:45
Оценка
Нелегально возможно будут показывать, как с аватаром
19 января 2023, 07:18
3
0
Ответить
Варя Лебедева
19 января 2023, 07:50
в ответ на сообщение
Дарья Герасимова от 19 января 2023, 07:18
А че так можно? Ахах, ну в принципе наши на многое способны ради денег, поэтому придумают что нибудь.
19 января 2023, 07:50
0
0
Ответить
Кристина Артемова
19 января 2023, 13:31
в ответ на сообщение
army 🖤 от 10 января 2023, 04:30
навряд ли, уже была информация о том, что в Беларуси и России не покажут(
19 января 2023, 13:31
1
0
Ответить
Маргарита Кушнер
19 января 2023, 20:29
в ответ на сообщение
Варя Лебедева от 19 января 2023, 07:50
будем надеется, что так хоть покажут…
19 января 2023, 20:29
1
0
Ответить
Альфия Сошникова
19 января 2023, 23:06
Оценка
Ну пожалуйста, покажите и у нас🙏🙏🙏
19 января 2023, 23:06
1
0
Ответить
Лина Никифорова
20 января 2023, 08:44
Новосибирск ждет!
20 января 2023, 08:44
1
0
Ответить
nastya.bodunova.07
21 января 2023, 00:49
Надеюсь в Брянске покажут
21 января 2023, 00:49
1
0
Ответить
annafilippova5496
22 января 2023, 13:50
Надеюсь в Питере покажут💜🙏
22 января 2023, 13:50
1
0
Ответить
Оля Абраж
22 января 2023, 22:20
Искренне надеюсь, сто будет а Брянске 🥺💜
22 января 2023, 22:20
0
0
Ответить
Азалия Байгулова
23 января 2023, 10:39
Осталась неделя до показа, а у нас до сих пор никакой инфы нету((
23 января 2023, 10:39
5
0
Ответить
레이아 슈나이더
23 января 2023, 12:29
в ответ на сообщение
Азалия Байгулова от 23 января 2023, 10:39
Оценка
Уже скорее всего не будет инфы, если сейчас не появилась, уже 99% что у нас показа не будет
23 января 2023, 12:29
1
4
Ответить
Riakaed
24 января 2023, 07:26
В Благовещенске будет? Надеюсь, что да ㅠㅠ
24 января 2023, 07:26
0
0
Ответить
Азалия Байгулова
24 января 2023, 10:35
в ответ на сообщение
레이아 슈나이더 от 23 января 2023, 12:29
да, скорее всего уже не будет..(обидно кнш
24 января 2023, 10:35
1
0
Ответить
User
24 января 2023, 14:45
в ответ на сообщение
Shokhzoda Samadova от 10 января 2023, 00:53
Я только что позвонила в Горизонт сказали пока нечего нету 😭
24 января 2023, 14:45
0
0
Ответить
Надежда Опякина
24 января 2023, 17:59
Я так понимаю у РФ показывать не будут.
24 января 2023, 17:59
1
1
Ответить
Danna Cherepanova
24 января 2023, 21:07
в ответ на сообщение
Дарья Герасимова от 19 января 2023, 07:18
Оценка
Согласна всё может быть, главное верить что он будет раз в новостях есть
24 января 2023, 21:07
4
0
Ответить
varvara.fioshina
25 января 2023, 21:48
Оценка
Когда уже выйдет 💜💜💜
25 января 2023, 21:48
0
0
Ответить
Danna Cherepanova
26 января 2023, 07:46
Оценка
Я знаю что этот концерт будет просто бомбезным💜
26 января 2023, 07:46
1
0
Ответить
Азалия Байгулова
26 января 2023, 08:14
Билеты в некоторые страны еще не поступили такие как Вьетнам, Катар. У нас всё же есть еще надежда что в РФ покажут
26 января 2023, 08:14
6
0
Ответить
User
26 января 2023, 14:51
Оценка
уже ждууу
26 января 2023, 14:51
0
0
Ответить
abduraimovaangelika0729
27 января 2023, 01:45
Оценка
💗
27 января 2023, 01:45
0
0
Ответить
User
27 января 2023, 09:40
пожалуйста попробуйте в казани сделать также как с остальными фильмами как с аватором но покажите пожалуйста если есть возможность не теряйте деньги можете столько денег заработать на нас фанатах
27 января 2023, 09:40
13
0
Ответить
Валерия Люшнина
27 января 2023, 20:53
Оценка
Будут показывать?
27 января 2023, 20:53
0
0
Ответить
for28094
27 января 2023, 21:12
Оценка
Хочу пойти😤
27 января 2023, 21:12
0
0
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User
27 января 2023, 21:52
в ответ на сообщение
Валерия Люшнина от 27 января 2023, 20:53
Оценка
Откуда инфа ??
27 января 2023, 21:52
0
0
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Олька Сайз
29 января 2023, 22:40
Ребят сегодня уже 29 когда билеты будут в продаже????я из России (Самара)
29 января 2023, 22:40
3
0
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레이아 슈나이더
30 января 2023, 09:52
в ответ на сообщение
Олька Сайз от 29 января 2023, 22:40
Оценка
Продаж не будет. Проката не будет в России и Беларуси
30 января 2023, 09:52
0
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Азалия Байгулова
30 января 2023, 19:26
Очень обидно кнш, что мы не сможем увидеть его...и все из-за санкций спасибо большое вам.
30 января 2023, 19:26
6
0
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Варя Лебедева
30 января 2023, 19:40
Ну, что могу сказать. Возможно запишут трансляцию и через пару недель на экраны выведут, если нет - значит не судьба. Деньги сэкономим.
30 января 2023, 19:40
5
1
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gooki777oppa
31 января 2023, 09:32
Ещё немного осталось потерпеть 💜💜💜💜💜💜💜
31 января 2023, 09:32
1
0
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jimin.par.bts13.06
31 января 2023, 16:46
Оценка
Завтра уже первое так почему прошу пусть в Таганроге выложат билеты 🎟 💜😭💜 я каждый день смотрю но их нет ....
31 января 2023, 16:46
4
0
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User
31 января 2023, 21:03
давайте в новом уренгое 😭😭😭
31 января 2023, 21:03
0
0
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sagarevaalina4g
1 февраля 2023, 16:25
Оценка
всё ещё надеюсь на показ в Ростове😭
1 февраля 2023, 16:25
0
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User
1 февраля 2023, 17:28
мы все еще ждем показа в россии (особенно я в казани), так что давайте 2 недели мы еще точно будем ждать не думайте раз 1 февраля уже сегодня, то уже точно можно не показывать.. неа них мы все равно ждём!
1 февраля 2023, 17:28
9
0
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luvufgh
1 февраля 2023, 21:18
Оценка
надеюсь в черкесске покажут, фанатов тут много, думаю не мало заработают, так что ждем)
1 февраля 2023, 21:18
0
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Алевтина Константинова
3 февраля 2023, 21:47
всё еще надеюсь на показ в казани. почему американские фильмы только так крутят, а этот блин не могут один разочек показать(( ужас какой-то, очень и очень обидно
3 февраля 2023, 21:47
6
0
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레이아 슈나이더
4 февраля 2023, 12:15
Оценка
Это было предсказуемо. Жаль конечно, надеюсь как нибудь увижу в интернете
4 февраля 2023, 12:15
4
1
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User
7 февраля 2023, 18:37
Оценка
Не подскажите,когда будет выпущенно в Уфе?
7 февраля 2023, 18:37
0
0
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레이아 슈나이더
8 февраля 2023, 16:29
в ответ на сообщение
User от 7 февраля 2023, 18:37
Оценка
Показы уже давно прошли. И в России их не было из за санкций
8 февраля 2023, 16:29
0
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jimin.par.bts13.06
27 февраля 2023, 00:17
Оценка
Знаю уже почти прошёл месяц но концерта до сих пор не было но афиша висит я до сих пор верю том что в моем городе в Таганроге будет концерт Yet to come потому что если афиша висит значит может быть но только позже хоть через месяц хоть через 2 но я все равно подожду просто хочу пойти на этот концерт уже побывали многие но я так думаю потому что думаю что где то будет в марте потому что как в прошлом в прошлом году я ходила на концерт думаю где то ближе к 2 3 неделе может он быть но не точно но я все равно надеюсь что он будет хоть и говорят о том что его не будет
27 февраля 2023, 00:17
0
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Школьный Парламент
13 июня 2023, 20:14
Оценка
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ!!!
13 июня 2023, 20:14
0
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Киноафиша.инфо
14 июня 2023, 11:30
в ответ на сообщение
Школьный Парламент от 13 июня 2023, 20:14
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊Спасибо за отзыв!
14 июня 2023, 11:30
0
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