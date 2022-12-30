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6.6
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Raangi
6.6
Raangi
, 2022
Raangi
Индия / боевик / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.6
В ролях
Триша Кришнан
Thaiyal Nayagi
Анасвара Раджан
Sushmitha
Джон Махендран
Inspector
Вакар Хан
Bekzod Abdumalikov
Aalim
Gowtham Sri Harsha
Lizzie Antony
Gopi Kannadasan
CBI Officer
Keerthy Vasan
Thilai Mani
Naga
Режиссер
М. Сараванан
Сценарист
АР Муругадос
,
М. Сараванан
Композитор
Сатия
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 декабря 2022
Дата выхода
30 декабря 2022
Индия
UA
30 декабря 2022
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$9 691
Производство
Lyca Productions
Другие названия
Raangi, Engaño, Un'inchiesta pericolosa, Yaramaz, Reporter, เหยื่อ
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
15
голосов
4.8
IMDb
Обновлено 29 декабря 2022
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