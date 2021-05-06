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Постер фильма В ловушке
4.6
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4.6

В ловушке

, 2021
Locked In
США / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма В ловушке
4.6

В ролях

Мина Сувари
Мина Сувари
Maggie
Джаспер Полиш
Tarin
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Mel
Мэнни Перес
Мэнни Перес
Ross
Костас Мэндилор
Harris
Бруно Бичир
Lee
Natalie Smith
Cop
Джеймс Бибери
Freddy
Joanne Lamstein
Mary Sue
Stephanie Weaver
Pilar
Режиссер Carlos V. Gutierrez
Сценарист Carlos V. Gutierrez
Композитор Carlos José Alvarez
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 6 мая 2021
Премьера в мире 6 мая 2021
Дата выхода
7 мая 2021 США R
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Производство Premiere Entertainment Group, No Parachute Films, BondIt Media Capital
Другие названия
Locked In, Sem Saída, Consignados, Kilitli, Trancafiadas, Uwięzione, В ловушке, 락트 인, ロックド・イン

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 12 голосов
4.3 IMDb
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Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

Weteran Mc 2 февраля 2025, 02:20
"В ловушке" - американский триллер не самого высокого разряда повествует о матери-одиночке - работнице склада.
Однажды она с… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 22 февраля 2025, 22:50
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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