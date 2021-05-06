В ловушке, 2021

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Carlos V. Gutierrez
Сценарист
Carlos V. Gutierrez
Композитор
Carlos José Alvarez
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
6 мая 2021
Премьера в мире
6 мая 2021
MPAA
R
Бюджет
$2 000 000
Производство
Premiere Entertainment Group, No Parachute Films, BondIt Media Capital
Другие названия
Locked In, Sem Saída, Consignados, Kilitli, Trancafiadas, Uwięzione, В ловушке, 락트 인, ロックド・イン
Однажды она с… Читать дальше…