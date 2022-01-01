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LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка
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Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload

LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка, 2013

2013 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Всё действие мультфильма происходит в стране, которая «собрана» из кубиков этого популярного конструктора. И все герои здесь, конечно же, тоже являются человечками-лего. Чем же заняты наши герои? Они, как всегда стоят на страже спокойствия сограждан. Именно им досталась нелёгкая доля защищать жителей Земли и Вселенной от посягательств коварного Локи. Он опять задумал стать господином всего мира. Но отважная команда не допустит этого! Железный Человек, Тор, Халк, Человек-Паук и все остальные члены команды Мстителей не дадут уничтожить друг друга волшебными снежками, которые могут полностью изменить сознание любого. Только действуя сообща, они опять отстоят мирную жизнь, которая так не нравится злым силам.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 22 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 6+
Режиссер
Грег Ричардсон
В ролях
Дрейк Белл
Дрейк Белл
Steve Blum
Грег Сайпс
Бампер Робинсон
Бампер Робинсон
Лора Бэйли
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка 1 постер
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