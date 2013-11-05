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Постер мультфильма LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка
6.4
Киноафиша Фильмы LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка
6.4

LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка

, 2013
Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload
США / боевик, приключения, анимация / 18+
Постер мультфильма LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка
6.4

О фильме

Всё действие мультфильма происходит в стране, которая «собрана» из кубиков этого популярного конструктора. И все герои здесь, конечно же, тоже являются человечками-лего. Чем же заняты наши герои? Они, как всегда стоят на страже спокойствия сограждан. Именно им досталась нелёгкая доля защищать жителей Земли и Вселенной от посягательств коварного Локи. Он опять задумал стать господином всего мира. Но отважная команда не допустит этого! Железный Человек, Тор, Халк, Человек-Паук и все остальные члены команды Мстителей не дадут уничтожить друг друга волшебными снежками, которые могут полностью изменить сознание любого. Только действуя сообща, они опять отстоят мирную жизнь, которая так не нравится злым силам.

В ролях

Дрейк Белл
Дрейк Белл
Spider-Man
Грег Сайпс
Iron Fist
Бампер Робинсон
Бампер Робинсон
S.H.I.E.L.D. Sentry
Лора Бэйли
Black Widow
Стэн Ли
Стэн Ли
Hot Dog Vendor
Стивен Блум
Стивен Блум
Wolverine
Tony Matthews
Jogger
Бэрри Деннен
Mandarin
Nickie Bryar
Various
Armand Mirpour
Captain America
Режиссер Грег Ричардсон
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 ноября 2013
Производство Arc Productions, Marvel Entertainment
Другие названия
Lego Marvel Super Heroes: Maximum Overload, Bohaterowie Marvela: Doładowani na maksa, LEGO Marvel Super Heroes - Puissance Maximum, Lego Marvel Super Heroes: Maximale Superkräfte, LEGO Marvel Super Heroes: Sovralimentazione massima, LEGO Marvel superhelter: Maksimum overvekt, Lego Marvel Superhéroes: Sobrecarga Máxima, Lego Marveli superkangelased, Lego Super-Heróis da Marvel: Sobrecarga Máxima, LEGO Supereroi Marvel: Sovraccarico Massimo, LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка, Lego Супергерої Марвел: Максимальне перезавантаження, Marvel szuperhősök: Felturbózva, LEGO Marvel Super Heroes : Puissance Maximum, LEGO Marvel Superhrdinové, LEGO Marvel Superhrdinové: Maximální nálož

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 15 декабря 2023

Отзывы о мультфильме

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