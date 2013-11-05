LEGO Супергерои Marvel: Максимальная перегрузка, 2013

Всё действие мультфильма происходит в стране, которая «собрана» из кубиков этого популярного конструктора. И все герои здесь, конечно же, тоже являются человечками-лего. Чем же заняты наши герои? Они, как всегда стоят на страже спокойствия сограждан. Именно им досталась нелёгкая доля защищать жителей Земли и Вселенной от посягательств коварного Локи. Он опять задумал стать господином всего мира. Но отважная команда не допустит этого! Железный Человек, Тор, Халк, Человек-Паук и все остальные члены команды Мстителей не дадут уничтожить друг друга волшебными снежками, которые могут полностью изменить сознание любого. Только действуя сообща, они опять отстоят мирную жизнь, которая так не нравится злым силам.