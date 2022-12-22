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6.4
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Connect
6.4
Connect
, 2022
Connect
Индия / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.4
В ролях
Наянтара
Susan
Анупам Кхер
Father Augustine
Сатхьярадж
Arthur Samuel
Винай Рай
Joseph Benoy
Ankit
Lizzy's Son
Lizzie Antony
Lizzy
Авинаш
Father Alex
Nithya Kriupa
Susan's Colleague 1
Хания Нафиса
Anna
Praveena Nandu
Therapist
Режиссер
Ашвин Сараванан
Сценарист
Рамкумар Кавья
,
Ашвин Сараванан
Композитор
Prithvi Chandrasekhar
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
22 декабря 2022
Дата выхода
22 декабря 2022
Индия
UA
22 декабря 2022
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$33 251
Производство
Rowdy Pictures
Другие названия
Connect
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
11
голосов
5.2
IMDb
Обновлено 19 декабря 2022
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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