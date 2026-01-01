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Наянтара
Наянтара Nayanthara
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Наянтара

Nayanthara

Дата рождения
18 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бангалор, Индия
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Солдат 8.3
Солдат (2023)
Индийский Джеймс Бонд 7.3
Индийский Джеймс Бонд (2007)
LIK: Love Insurance Kompany 7.1
LIK: Love Insurance Kompany (2025)

Фильмография Наянтара

Раджа 3.8
Раджа The RajaSaab
боевик, комедия, фэнтези 2026, Индия
Смотреть трейлер
Mana Shankara Varaprasad Garu 6.2
Mana Shankara Varaprasad Garu Mana Shankara Varaprasad Garu
боевик, комедия 2026, Индия
Сказка для взрослых 6.5
Сказка для взрослых Toxic: A Fairytale for Grown-Ups
боевик, криминал, драма 2026, Индия
Патриот 7.1
Патриот Patriot
боевик, драма, триллер 2026, Индия
Смотреть трейлер
LIK: Love Insurance Kompany 7.1
LIK: Love Insurance Kompany LIK: Love Insurance Kompany
комедия, мелодрама, фантастика 2025, Индия
Смотреть трейлер
Солдат 8.3
Солдат Jawan
боевик, драма, триллер 2023, Индия
Смотреть трейлер
Iraivan 5.1
Iraivan Iraivan
драма, ужасы, триллер 2023, Индия
Annapoorani: The Goddess of Food 5.7
Annapoorani: The Goddess of Food Annapoorani: The Goddess of Food
драма 2023, Индия
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