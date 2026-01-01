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Фильмография
Наянтара
Nayanthara
Киноафиша
Персоны
Наянтара
Наянтара
Nayanthara
Дата рождения
18 ноября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бангалор, Индия
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Солдат
(2023)
7.3
Индийский Джеймс Бонд
(2007)
7.1
LIK: Love Insurance Kompany
(2025)
Фильмография Наянтара
3.8
Раджа
The RajaSaab
боевик, комедия, фэнтези
2026, Индия
Смотреть трейлер
6.2
Mana Shankara Varaprasad Garu
Mana Shankara Varaprasad Garu
боевик, комедия
2026, Индия
6.5
Сказка для взрослых
Toxic: A Fairytale for Grown-Ups
боевик, криминал, драма
2026, Индия
7.1
Патриот
Patriot
боевик, драма, триллер
2026, Индия
Смотреть трейлер
7.1
LIK: Love Insurance Kompany
LIK: Love Insurance Kompany
комедия, мелодрама, фантастика
2025, Индия
Смотреть трейлер
8.3
Солдат
Jawan
боевик, драма, триллер
2023, Индия
Смотреть трейлер
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5.1
Iraivan
Iraivan
драма, ужасы, триллер
2023, Индия
5.7
Annapoorani: The Goddess of Food
Annapoorani: The Goddess of Food
драма
2023, Индия
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