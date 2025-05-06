Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Волна 41, 2022

Камчатка и Курилы… Здесь первыми встречают восход солнца. Здесь бессчетное количество вулканов, бескрайний океан, загадочные острова. Эта земля всегда привлекала исследователей, искателей и первопроходцев. Наш рассказ о пионерах камчатского сноубординга, о первом вейкбордисте, покорившем прибрежные воды Курил, и об основателе первой российской школы серфинга. Эти люди приняли вызов природы, вышли за рамки привычного и открыли новые грани своего спорта. Родоначальники камчатского серф-движения атлет Антон Морозов и режиссер Михаил Мороз отправляются в необыкновенное путешествие, чтобы покорить ранее не виданные волны и открыть природу Камчатки в первозданном виде.