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Постер фильма Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Волна 41
Киноафиша Фильмы Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Волна 41

Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Волна 41

, 2022
Volna 41
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Волна 41

О фильме

Камчатка и Курилы… Здесь первыми встречают восход солнца. Здесь бессчетное количество вулканов, бескрайний океан, загадочные острова. Эта земля всегда привлекала исследователей, искателей и первопроходцев. Наш рассказ о пионерах камчатского сноубординга, о первом вейкбордисте, покорившем прибрежные воды Курил, и об основателе первой российской школы серфинга. Эти люди приняли вызов природы, вышли за рамки привычного и открыли новые грани своего спорта. Родоначальники камчатского серф-движения атлет Антон Морозов и режиссер Михаил Мороз отправляются в необыкновенное путешествие, чтобы покорить ранее не виданные волны и открыть природу Камчатки в первозданном виде. 

Режиссер Станислав Крайник, Михаил Мороз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2022
Производство Helipro, ID Production
Другие названия
Volna 41, Волна 41

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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