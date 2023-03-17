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Венская опера: Севильский цирюльник Венская опера: Севильский цирюльник
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Венская опера: Севильский цирюльник, 2022

2022 / Австрия
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О фильме

«Севильский цирюльник» считается одним из несомненных шедевров Россини. Премьера состоялась в 1816 году в Риме, и с тех пор «Цирюльник» неизменно остается одной из наиболее успешных и популярных опер. Новый спектакль режиссера Герберта Фрича, поставленный в Венской опере, представляет собой «яркую комедию положений» (Der Standard) и может похвастаться чрезвычайно талантливым составом исполнителей, виртуозов как вокала, так и актерского мастерства. В центральной партии графа Альмавивы — звезда белькантового репертуара Хуан Диего Флорес, в партии Розины — Василиса Бержанская, а роль Фигаро исполняет Этьен Дюпюи. Оркестром Венской оперы дирижирует специалист по Россини Микеле Мариотти.

Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 марта 2023
Возраст 16+
Режиссер
Микеле Мариотти
В ролях
Хуан Диего Флорес
Ильдар Абдразаков
Этьен Дюпюи
Василиса Бержанская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Венская опера: Севильский цирюльник 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
19:30 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
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«Венская опера: Севильский цирюльник» в кинотеатрах

ср 21 чт 29
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 7 Атриум Курская
2D, SUB
19:30 от 1000 ₽
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