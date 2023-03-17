Венская опера: Севильский цирюльник, 2022

«Севильский цирюльник» считается одним из несомненных шедевров Россини. Премьера состоялась в 1816 году в Риме, и с тех пор «Цирюльник» неизменно остается одной из наиболее успешных и популярных опер. Новый спектакль режиссера Герберта Фрича, поставленный в Венской опере, представляет собой «яркую комедию положений» (Der Standard) и может похвастаться чрезвычайно талантливым составом исполнителей, виртуозов как вокала, так и актерского мастерства. В центральной партии графа Альмавивы — звезда белькантового репертуара Хуан Диего Флорес, в партии Розины — Василиса Бержанская, а роль Фигаро исполняет Этьен Дюпюи. Оркестром Венской оперы дирижирует специалист по Россини Микеле Мариотти.